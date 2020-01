„3Uneinigkeit“ zum Auftakt

Das Publikum, das viele Jahre vom Malteser-Faust-Theater Hamm, das sich inzwischen aufgelöst hat, und im Vorjahr von einem Impro-Theater bestens unterhalten wurde, darf sich diesmal auf theologisches Kabarett freuen.

Kopflastige Themen kleiden die Kabarettisten in ein Programm, das keineswegs staubtrocken daherkommt, sondern reich an Gags und Boshaftigkeiten ist. Selbst engagierte Atheisten könnten daran Gefallen finden, ist das Trio überzeugt. Ob kirchliche Traditionen, das Ehrenamt, Konklave oder Papstwahl – „3Uneinigkeit“, die seit zwei Jahren bestehen, und nach Auftritten beim Katholikentag in Münster sowie beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund bereits für den Ökumenischen Kirchentag 2022 in Frankfurt gebucht sind, ist nichts heilig.

„Was uns mit der Kirche verbindet, ist verletzte Liebe das ist der Impetus“, stellt Markus von Hagen klar. Er hat bei den Jesuiten in München Philosophie studiert und findet: „Religion ist zu wichtig, um sie im Kabarett den Atheisten zu überlassen.“ Auf der Bühne müssen er und Urs A. von Wulfen, als katholischer Sauerländer offenbar so eine Art „Hardcore-Katholik“ – und abseits der Bühne gerade im Begriff, Diakon im Bistum Münster zu werden – sich den kritischen Fragen des Protestanten Christoph Tiemann stellen. Tiemann, mit dessen Namen Fernsehzuschauer Restaurant-Kritiken und einen roten Schuh assoziieren, hat einige Semester Religionswissenschaften studiert, ehe er Schauspieler und Autor wurde.

„Ein Christ darf kein Fundamentalist sein, aber er muss strittig sein“, meint Markus von Hagen. Doch bei aller „3Uneinigkeit“ legen die Kabarettisten, die mit Einzelprogrammen bereits eine ganze Reihe von Kleinkunstpreisen gewonnen haben, Wert darauf, stets unter Einsatz von Witz, Ironie und Spaß und vor allem mit einer „gewissen Kultur“ zu streiten.

Das Kabarett beginnt am 1. Mai um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) im Kreuzgang (bei schlechtem Wetter in der Aula). Während der Pause gibt es Welker-Wein, das Krüßing-Bräu und Fingerfood. Freiluft-Theater-erfahrene Gäste bringen am besten warme Jacken und Decken mit.