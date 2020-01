Gasalarm in der Gartenstraße. Mitarbeiter einer Fremdfirma, die im Zuge des Glasfasernetz-Ausbaus Erdarbeiten erledigten, haben am Mittwochmittag an der Ecke Gartenstraße, Bleichstraße eine Gasleitung beschädigt. Gegen 12 Uhr habe die Mitarbeiter der Stadtwerke Warendorf eine entsprechende Nachricht der TSA, der Leitstelle in Arnsberg, erreicht, bestätigte Alice Kaufmann , bei den Warendorfer Stadtwerken für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auf Anfrage. Mitarbeiter seien vor Ort. Die Polizei habe die Straße zwischen Brücke am Lohwall, Andreasstraße und Badstraße abgesperrt. Für die Anwohner bestehe keine unmittelbare Gefahr, es seien wohl auch keine Haushalte betroffen. Laut Alice Kaufmann gehört das betroffene Rohr einer Fremdfirma. Zusammen mit ihr musste geklärt werden, wie bei der Reparatur weiter zu verfahren sei. Ein Ende war gegen Redaktionsschluss noch nicht absehbar. „Es kann sein, dass das auch die Nacht über dauert“, so Kaufmann.