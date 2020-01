„Keine Insel-Lösung schaffen“

Die Situation ist für Peter Henrich nur allzu bekannt. Er hat Sorge um die Entwicklung der Geschäftswelt in der Innenstadt. Und mit ihm rund 30 weitere Vertreter dieser Geschäftswelt sowie die Vermieter. 2006 hatte sich diese „Interessengemeinschaft für die Erhaltung der belebten Innenstadt“, für die Henrich nun als Sprecher erneut das Wort erhebt, gegen die Ansiedlung eines „Expert-Promedia“-Marktes im Bereich des Einkaufszentrums (EKZ Bürgerhof/Helle ausgesprochen. „Damals verhinderte tatsächlich auch die aktuelle Bauordnung sowie eine Sortimente-Satzung am Ende die Ansiedlung“, erinnert sich Peter Henrich. Seit 1994 betreibt er sein Telekommunikationsfachgeschäft an der Königsstraße 8 bzw. seit 2008 am Heumarkt 3.

Gut 30 Gegner melden sich zu Wort

Jetzt kommt die alte Sorge wieder hoch: Aktuell steht erneut eine Ansiedlung eines Elektromarktes in dem Sondergebiet Hellegraben an. Dazu hat die Stadt die Bauvoranfrage eines Elektronik-Fachmarktes positiv beschieden. Sachzwänge waren der Grund dafür: Ein Fehler im Bebauungsplan von 2008 sorgte dafür, dass das Sondergebiet als unbeplanter Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch) galt (die WN berichteten). Eine Klage auf Ansiedlung wäre also nicht ausgeschlossen.

2006 waren im Rahmen der Interessengemeinschaft diverse Fachgeschäfte mit im Boot – ob Elektro Goldmann, der HiFi-Treff, Foto Schorcht, Computersysteme Müller, TV Profi (Dreibrückenstraße), Musik Rottwinkel und andere. Mit den meisten von ihnen hat Henrich sich aufgrund der aktuellen Situation schon kurzgeschlossen. „Unserer Interessengemeinschaft ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir keinen Schutzwall um unsere Geschäfte ziehen möchten. Vielmehr sehen wir die Situation der gesamten Innenstadt“, formuliert es Henrich. „Uns liegt der Erhalt der Innenstadt am Herzen, die auch von Touristen mit ihrer noch vorhandenen Vielfalt an Geschäften gut angenommen wird.“

„ Uns liegt der Erhalt der Innenstadt am Herzen. Uns liegt der Erhalt der Innenstadt am Herzen. “ Peter Henrich

Politik und Verwaltung hätten das über 30 Jahre stets unterstützt, umso weniger könne es die IG akzeptieren, dass nun sehenden Auges mit der Akzeptanz der positiv entschiedenen Bauvoranfrage für den Elektro-Markt, die eine Insel-Lösung für den potenzielle Anbieter schaffe, diese Marschrichtung unterlaufen werde. Henrich hat dazu bereits Kontakt mit der Bezirksregierung in Münster, die in der Sache nur beratend tätig sein kann, und der Stadt Gespräche aufgenommen. „Ich habe die Bitte um Prüfung mit auf den Weg gegeben, ob vielleicht eine Rechtsauslegung im Sinne einer salvatorischen Klausel zum Tragen kommen könnte.“ Denn das Einzelhandelskonzept der Stadt widerspreche grundsätzlich der Ansiedlung eines Elektrofachmarktes auf dem Gelände – ebenso der fehlerhafte Bebauungsplan für dieses Gebiet. Sollte die Insel-Lösung für den Elektro-Markt kommen, würden sicher einige Anbieter hier auf ,gleiches Recht für alle‘ bestehen und sich auch in diesem Sondergebiet Hellegraben ansiedeln wollen, meint Henrich.

Die Konsequenz: leere Innenstadtgeschäfte. „Ich brauche mit meinem Mobilfunkangebot nicht viel Platz, da würde sich eine Lösung finden“, ist sich Henrich sicher. Am heutigen Donnerstag will er erstmal die Ratssitzung um 17 Uhr zu diesem Thema verfolgen – es steht auf Punkt acht der Tagesordnung. Zuvor möchte er sein Anliegen in der Bürgersprechzeit vortragen.

Widerspruch zum Einzelhandelskonzept

Auf WN-Nachfrage bestätigte Baudirektor Peter Pesch allerdings den aus seiner Sicht klaren Rechtsanspruch auf eine positive Bescheidung der Bauvoranfrage für einen Elektronikfachmarkt. Die Gemeinde habe auf der Grundlage ihrer Planungshoheit den Bebauungsplan 2008 als Rechtsrahmen gesetzt. Mit der Bauvoranfrage sei am Ende aber auch dieser Rechtsrahmen überprüfungspflichtig nach der jeweils aktuellen Gesetzeslage.

„ Es steht nicht im Antrag. Es steht nicht im Antrag. “ Baudirektor Peter Pesch kennt den Namen der Firma nicht

Da sich zu eben diesem Zeitpunkt die höchstrichterliche Rechtssprechung bezüglich der Festsetzung der Verkaufsflächen-Obergrenzen verändert habe, erwies sich der Bebauungsplan damit als unwirksam. Die Folge: Der Anspruch auf positive Bescheidung für die Bauvoranfrage war rechtlich unumgänglich. Dass es sich bei dem Antragssteller um die Expert-Kette handele, konnte Pesch nicht bestätigen. „Das weiß ich einfach nicht, es steht nicht im Antrag“, so Pesch.