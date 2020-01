Im Gegensatz zu manchen Kollegen, die sich schon bestens informiert zeigten, müsse er sich die Informationen über das Projekt „Mobiles Münsterland“, zu dem auch das Projekt „S-Bahn Münsterland“ gehört, mühsam beschaffen, klagte Bürgermeister Axel Linke in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Dabei sei die Aufgabe der unbeschränkten Bahnübergänge entlang der auch als „Westfalen-Töter“ bezeichneten, parallel zur B 64 verlaufenden Bahnstrecke doch die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden ÖPNV. Das bestätigte in einem Vortrag zum Thema unbeschrankte Bahnübergänge auch Sebastian Brinkmann von der DB Netz AG . Um die Strecke im Hinblick auf eine dichtere Taktung und eine höhere Geschwindigkeit der Züge zu ertüchtigen, vor allem aber auch Unfallschwerpunkte zu beseitigen, müssten zwischen Telgte und Warendorf elf unbeschrankte Bahnübergänge aufgelassen werden. Neben dem bereits erfolgten Neubau einer BÜSTRA (Bahnübergang plus Ampelanlage) am Bahnhaltepunkt in Müssingen sei in einem zweiten Bauabschnitt geplant, fünf unbeschrankte Bahnübergänge zwischen BüSTRA Allendorf und BÜSTRA Müssingen durch ein rückwärtig liegendes Ersatzwegenetz zu ersetzen, für das es gegenwärtig zwei Varianten gebe und das auch im Wirtschaftswegekonzept berücksichtigt werde. Über die Details müsse in einer Bürgerversammlung diskutiert werden. Brinkmann: „Wir sind noch in der Varianten-Entscheidung.“ Allerdings könnten bis zur Realisierung, angefangen beim Planrechtsverfahren im ersten Quartal 2020/21, bis hin zur Ausführungsplanung noch gut drei Jahre ins Land gehen. „Eine Bundesstraße dauert noch länger“, konterte Brinkmann Kritik an der Planungsdauer. Peter Steinkamp (CDU) appellierte, die betroffenen Bürger in persönlichen Gesprächen im Verfahren „mitzunehmen“. Dass die Planungen erst seit 2017 konkreter werden, wunderte Bernhard Ossege (SPD). Das Thema Bahnübergänge werde seit mindestens 20 Jahren in den politischen Gremien diskutiert: „War das alles für die Katz?“ Baudirektor Peter Pesch entgegnete, dass frühere Ideen nicht vergessen worden seien, sondern ein Zwischenergebnis, den Bahnhaltepunkt Müssingen, produziert hätten. Angedacht ist in einem weiteren Schritt auch der Bau einer BÜSTRA in Neuwarendorf.