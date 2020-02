Als der Bulli am ersten Dienst-Abend streikte

Vohren -

Als er vor genau einem halben Jahrhundert in die Vohrener Feuerwehr eintrat, sah es zunächst so gar nicht nach einer Erfolgsgeschichte aus: „Da stand der Bulli da, da wollten wir losfahren – und er tat’s natürlich nicht“, erinnerte sich Bernhard Heitmann an seinen ersten Dienst-Abend bei der Freiwilligen Feuerwehr.