139 Hoetmarer müssen nach Freckenhorst

„Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt . . . Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten“ – der berühmteste Comic-Prolog der Welt.

Szenenwechsel: Wir schreiben das Jahr 2020 – Kommunalwahl in Hoetmar.Der erfahrene Wähler ist ein Gewohnheitstier. Kommt die Wahlbenachrichtigung, wird gar nicht mehr darauf geschaut. Man weiß ja schließlich, an welchem Tag man sein Kreuzchen machen muss – und vor allem, in welchem Wahllokal. Weil man ja im eigentlich immer gleich bleibenden Wahlbezirk wohnt. Denkste. Das ändert sich am Sonntag, 13. September. In Warendorf und den Ortsteilen wurden Wahlbezirke neu eingeteilt. Gravierende Veränderungen gibt es in Hoetmar, Milte-Hörste und Neuwarendorf Nötig wurde das durch das „Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes“ (siehe Infokasten). Der Wahlausschuss stimmte am Montagabend nach zweistündiger, teils kontroverser Diskussion, einstimmig der Änderung der Wahlbezirke zu. Andernfalls, so Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann, hätte man die Rechtmäßigkeit der Kommunalwahl gefährdet.

Vor allem in Hoetmar gab es anfangs massiven Protest gegen den neuen Zuschnitt des vertrauten Wahlbezirks 20, drohte die CDU-Ortsunion mit der Einschaltung der Kommunalaufsicht falls der vertraute Wahlbezirk 20 geändert würde. Am Ende einigte sich der Wahlausschuss auf einen Kompromiss. CDU-Ratsherr Markus Pletzing (Milte) brachte es auf den Punkt: „Aufgrund des Hoetmarer Verhaltens die gesamte Kommunalwahl zu gefährden, wäre ein gewagtes Husarenstück.“

Doch der Reihe nach. In einem fünfseitigen Antrag an den Bürgermeister und den Wahlausschuss sprach sich die CDU-Ortsunion Hoetmar für keinen neuen Zuschnitt des Wahlbezirks 20 aus. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Bauerschaft Buddenbaum komplett aus dem Wahlbezirk 20 (Hoetmar) herauszunehmen und dem Wahlbezirk 17 (Everwordschule) in Freckenhorst zuzuordnen. Davon betroffen: 146 Wahlberechtigte. Auch die Einwohner der Bauerschaft Natarp sollten künftig nicht mehr dem Hoetmarer Wahlbezirk 20 angehören, sondern im Wahlbezirk 18 (Seniorenheim zum Heiligen Kreuz in Freckenhorst ihr Kreuzchen machen. Dieser Änderungsvorschlag hätte 122 Wahlberechtigte betroffen. Der Aufschrei in Hoetmar war groß. Paul Schwienhorst, CDU-Ratsherr und Vorstand der CDU-Ortsunion, sagte am Montagabend dann auch gleich warum: „Die Hoetmarer wollen ihre Hoetmarer und nicht die Freckenhorster Mandatsträger wählen.“

Eine Umbildung des Wahlbezirkes 20 würde die Kommunikation zwischen den Wählern untereinander sowie mit den Mandatsbewerbern belasten und damit die Förderung der politischen Willensbildung im Sinne der Verwirklichung des Demokratieprinzips konterkarieren. Es sei mit einem deutlichen Rückgang der Wahlbeteiligung in Hoetmar zu rechnen.

Die Hoetmarer CDU führte Ausnahmen der Gesetzeslage ins Feld. So lasse das Urteil des Verfassungsgerichtshofs über die Änderungen des Kommunalwahlgesetzes auch eine Abweichung von mehr als 15 Prozent zu, wenn die Wahrung räumlicher Zusammenhänge gerechtfertigt sei. Die Änderung, so Schwienhorst, sei ein Eingriff in historische, gewachsene Strukturen.

Am Ende, nach neuer Berechnung und neuen Grenzen, traf der Wahlausschuss – des lieben Friedens willen – einen Kompromiss: So müssen jetzt 75 Wahlberechtigte aus der Bauerschaft Buddenbaum den Weg zum Wahllokal 17 (Everwordschule) in Freckenhorst antreten – und 16 Wahlberechtigte aus Lentrup und 48 Wahlberechtigte aus Natarp den Weg zum Wahllokal 18 (Kloster zum Heiligen Kreuz). Andernfalls wären es 268 Hoetmarer gewesen.

Schwienhorst, der in dem Wahlbezirk 20 kandidiert: „Damit können wir leben. Die Hoetmarer fühlen sich als Hoetmarer und nicht als Natarper, Lentruper oder Buddenbaumer. So wird möglichst vielen Hoetmarern die Möglichkeit gegeben, auch in ihrem Dorf zu wählen – unabhängig von der Partei.“

Die CDU holt bei Kommunalwahlen traditionsgemäß in Hoetmar das beste Ergebnis: 64,7 Prozent bei der Kommunalwahl 2014.