Warendorf -

Wegen des angekündigten Sturms findet an der Gesamtschule, am Gymnasium Laurentianum, am Mariengymnasium und an den sieben Grundschulen am Montag kein Unterricht statt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Es werden aber Lehrer vor Ort sein, um eine Betreuung zu gewährleisten.