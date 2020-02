Die Karnevalssession steuert ihrem Höhepunkt entgegen. Auch die KG Silber-Blau Freckenhorst ist in diesem Jahr, natürlich angeführt vom Prinzenpaar Manu und Dirk, wieder mittendrin. Und die Freckenhorster Karnevalisten möchten Flagge zeigen. Sie haben eine ebensolche entworfen und während des karnevalistischen Gottesdienstes am Sonntag in der Stiftskirche erstmals gehisst. Natürlich erhielt die Flagge gleich den Segen von Pfarrdechant Manfred Krampe .

Der Familiengottesdienst wurde zu einem fröhlichen Karnevalsfest, an dem sich die KG Silber-Blau mit großem Engagement beteiligte. Mit Karnevalsliedern wie „Schön dat Do do bes“ oder „Die Hände zum Himmel“ sorgte Stimmungssänger Markus Vecchio für ausgelassene Unterhaltung und reichlich Bewegung in den Bänken. Zum Auszug tanzte das Karnevalspaar seinen Sessionstanz. Neben der JuKa machten viele der verkleideten Kinder spontan mit. Zuvor durften sie in ihrer Verkleidung im Altarraum den fröhlichen Gottesdienst mitfeiern.

Und die neue Fahne? Gut möglich, dass sie zwischen Altweiber und Rosenmontag am Pfarrhaus wehen wird. Das erste Modell überreichten die Karnevalisten gleich nach dem Gottesdienst an Pfarrdechant Manfred Krampe. Weitere Modelle sind ab sofort bei der Karnevalsgesellschaft erhältlich. Die Mitglieder hoffen nun, dass möglichst viele Freckenhorster in Zukunft rund um Karneval ihre Häuser damit beflaggen werden.