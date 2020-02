„Die Damen und Herren haben ganz viele Tänze einstudiert“, freute sich Tanzschulleiterin Ingrid Kieskemper über den Besuch der Musiker zum Tanztee . Musizieren und Tanzen passe gut zusammen, befand sie: „Beides ist gut für Körper, Geist und Seele, beides ist gesellig und fördert den Teamgeist.“

Das fanden wohl auch zahlreiche Tanzbegeisterte, die den Weg in die Tanzschule gefunden hatten, um Standard- und Lateintänze, wie Walzer, Slow-Foxtrott, Cha-Cha-Cha, Rumba und weitere aufs Parkett zu bringen. Die Musikstücke dazu hatte das Seniorenorchester bei den 14-täglich stattfindenden Proben eigens einstudiert. Darunter auch Filmmusik wie den „Kriminal-Tango“ und die Titelmusik von „Winnetou“.

Uta-Maria Gennert-Stöcker, die das Orchester leitet, zeigte sich begeistert von der hohen Motivation der Musiker, die mit Streich- und Blasinstrumenten, E-Gitarren und Schlagzeug ein breit aufgestelltes Ensemble bilden.

Die Idee eines Tanztees war im Rahmen eines lockeren Gesprächs entstanden und hat dann schnell Anklang bei den Beteiligten gefunden. Und sie waren anschließend überzeugt, dass die erste Kooperation zwischen LVHS-Orchester und Tanzschule ein voller Erfolg war.

Am 21. März gehen die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum mit einer großen Feier in der Landvolkshochschule in Freckenhorst weiter.