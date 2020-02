Sturmböe drückt Lkw in den Graben

Nachts um 3.45 Uhr ist es auf der Bundesstraße durch Sturmtief „Sabine” zwischen Westkirchen und Warendorf in Höhe Vohren zu einem Unfall gekommen. Eine Windböe erfasste nach Polizeiangaben einen Lastwagen und drückte ihn in den Straßengraben und gegen einen Baum. Zu möglichen Verletzten gab es von der Polizei noch keine Angaben.

Die Bundesstraße ist für die Bergungsmaßnahmen in Richtung Warendorf einseitig gesperrt. Der Verkehr wird von Westkirchen kommend über Beelen in Richtung Warendorf umgeleitet. Wie lange die Sperrung andauern wird, konnte die Polizei am Morgen noch nicht einschätzen. Für die Bergung werde ein Kran benötigt, die Arbeiten könnten sich also hinziehen.