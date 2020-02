Die Nachwehen von „Sabine“ haben in der Nacht zu Dienstag doch noch einen größeren Unfall verursacht: Eine Sturmböe erfasste gegen 3.45 Uhr einen Lastwagen auf der B 475 zwischen Warendorf und Westkirchen. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Fahrzeug erst ins Schlingern und rutschte dann in den angrenzenden Graben. Dabei prallte das Führerhaus gegen einen Baum. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße in Richtung Warendorf ab 7.15 Uhr einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde von Westkirchen kommend an der Einmündung L 831 über Beelen in Richtung Warendorf umgeleitet. Ab 9.10 Uhr erfolgte eine vollständige Sperrung der B 475 zwischen Warendorf, Abzweig B 64 und Westkirchen. Diese wurde nach der aufwendigen Bergung durch einen Kran und anschließenden Reinigung der Fahrbahn gegen 11.30 Uhr aufgehoben. Der Fahrer aus Salzkotten blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt etwa 120 000 Euro.