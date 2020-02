Flexibles Wohnkonzept

Warendorf -

Die alten Ausstellungshallen und Büroräume des mittlerweile an die Sassenberger Straße umgezogenen Sanitärhandels Elmer an der Dr.-Rau-Allee sind dem Erdboden gleich gemacht worden. Aber nicht über allem kreiste die Abrissbirne: Das alte Betriebswohnhaus an der Dr.-Rau-Allee 83 ist an einen Warendorfer Architekten verkauft worden. Gleich nebenan, an der Dr.-Rau-Allee 79, im ehemaligen Verwaltungsgebäude, befindet sich ein Übergangswohnheim für Flüchtlinge, angemietet von der Stadt. Das soll auch erhalten bleiben. Und ein Teil des Grundstücks wird bereits bebaut: An der Ecke Binsenweg/Dr.-Rau-Allee entsteht eine interessante Appartementanlage.