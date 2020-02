Das Rezept: Hopfenkur und Spaß

Prinzenball in Warendorf

Warendorf -

Was ist zu tun, wenn der närrische Virus grassiert? Prinz Frank I. weiß dank seines beruflichen Hintergrundes Bescheid: Hopfenkur und jede Menge Spaß. So entführte die WaKaGe das Narrenvolk beim Prinzenball kurzerhand in die Schwarzwaldklinik.