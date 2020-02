Bereits zum 17. Mal fand das Benefizessen des Vereins „Freunde und Förderer der Christuskirche“ statt. Während in den vergangenen Jahren die Veranstaltung in großen Räumlichkeiten wie dem Sophiensaal stattfand, hatte sich der Verein für dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: Das Essen sollte direkt in der Christuskirche stattfinden.

Eine Idee, die bei den Gästen Anklang fand. Herwig Behring verriet, dass die Karten noch nie so schnell weg waren und auch die Warteliste noch nie so lang gewesen sei. „Es war einfach eine Schweinearbeit“, gestand der Pfarrer allerdings auch. Die gesamte Kirche musste leer geräumt werden. Doch wohin mit den ganzen Bänken? Behring stiftete kurzerhand seine Garage, wo ein Großteil untergebracht werden konnte. Der Rest verschwand auf einen sechs Meter langen Anhänger. Mit Hilfe von Vedder Premiumevent konnten nun passende Tische und Stühle in das Kirchengewölbe gestellt werden.

Dass sich die Arbeit gelohnt hat, zeigte das Ergebnis. In außergewöhnlich stimmungsvoller Atmosphäre genossen die rund 100 Gäste des Abends ein Drei-Gänge-Menü von Lutterbeck aus Westkirchen. Den Service übernahmen zwölf Jugendliche. „Wir haben Glück dass uns die Konfis und das Café-Team des Theaters am Wall unterstützen“, betonte Behring.

Gleichzeitig hatte der Förderverein noch ein kulturelles Rahmenprogramm für den Abend zusammengestellt. Holger Blüder spielte am Klavier Beethovens „Rondo C-Dur“ und die „Himmel rühren des Ewigen Ehre“. Danach bekam er von Maike Nüßing Unterstützung an der Violine. Gemeinsam präsentieren sie auf musikalisch höchstem Niveau „Meditation“ von Jules Massenet.

Von der Leichtigkeit der beiden Musiker getragen freuten sich die Gäste bereits auf die nächsten Attraktionen. Eva-Maria Schmitz, Ricarda Reker und Reiner Kunze lasen jeweils kurze Texte. Unter anderem waren Werke von Erich Kästner und Heinrich Heine zu hören. Ein besonderer Höhepunkt stellte Dieter Lohmann dar, der seine eigenen Gedichte vortrug, die gleichzeitig von Manfred Kronenberg illustriert wurden.

Gutes Essen und ein tolles Programm: Ein Abend der sich für alle Beteiligten gelohnt hat, lautete das Fazit. Die Bänke werden allerdings erst im Laufe der nächsten Woche wieder in die Kirche verfrachtet, sodass auch die Sonntagsmesse für alle ein besonderes Erlebnis wurde.