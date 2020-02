Ein Sinnbild für den Glauben

Auf einen Altar, der seit 500 Jahren besteht, blickte Bischof Dr. Felix Genn am Sonntag. „Wo gibt es das schon in unserem Bistum?“, fragte der Oberhirte. Mit einem feierlichen Hochamt wurde am Sonntagmorgen der Altarweihe am 16. Februar 1520 in St. Lambertus gedacht. Pfarrdechant Manfred Krampe freute sich, dass der Münsteraner Bischof der Einladung in das Golddorf gefolgt war.

Genn erklärte, warum ihm dieser Termin eine besondere Freude war: Kirchen würden oft als „Haus Gottes“ bezeichnet, sagte der Bischof. Doch das „eigentliche Haus Gottes ist unser Herz.“ Es sei Gott eine Freude, in unserem Herzen zu wohnen – und der 500 Jahre alte Altar sei „Mittelpunkt in diesen Mauern“.

„Vieles hat sich in diesem Gebäude verändert. Der Altar ist geblieben. Dieser Stein ist Sinnbild dafür, was sich hier in Hoetmar an Lebens- und Glaubensgeschichte ereignet hat“, betonte der Bischof. Er ermutigte dazu, sich vorzustellen, was die Mauern der Kirche zu erzählen haben. „Was bergen diese Steine für Lebensgeschichten? An Not, an Leid, an inständigem Bitten, an Verzweiflung, aber auch an Freude?“, gab er zu bedenken. All das bündele sich im Altar. Genn: „Dieser Altar ist das ,Ja‘ zu Gott.“

„ Dieser Altar ist das ,Ja‘ zu Gott. Dieser Altar ist das ,Ja‘ zu Gott. “ Bischof Dr. Felix Genn über den 500 Jahre alten Altar von St. Lambertus

Genn erinnerte auch an August Wessing , der 1932 zum Pfarrer von St. Lambertus ernannt. Schnell kam der Geistliche in Widerspruch zu den herrschenden Nationalsozialisten, 1945 wurde er im Konzentrationslager in Dachau zu Tode gequält. Am 4. März 1945 – also kurz vor Kriegsende – starb Wessing. Sein Leichnam wurde separat eingeäschert und anschließend nach Hoetmar gebracht. Genau drei Jahre nach seiner Verhaftung wurde seine Asche von Bischof Graf von Galen und unter großer Anteilsname der Bevölkerung in das Friedhofskreuz gestellt.

Nach der Eucharistie ging ein Großteil der Gemeinde deshalb mit auf den Friedhof. In seinem Gebet sprach der Bischof von der Liebe Gottes. „Von dieser Liebe hat Dechant August Wessing Zeugnis gegeben, wenn er – unbeeindruckt von den politischen Androhungen – allen Menschen ohne Unterschied zur Seite stand und ihnen in ihrer Not half“, erklärte Dr. Felix Genn und betete weiter zu Gott: „Rühre die Herzen vieler Menschen durch diese seelsorgerische Tätigkeit August Wessings an und lass sie nach seinem Vorbild von Deiner Liebe begeistert keine Unterschiede nach Nationen und Weltanschauung in ihrer Fürsorge um ihre Mitmenschen machen.“ Ausdrücklich sprach er die Jugend an und verurteilte den aktuell wieder erstarkenden Nationalismus, gepaart mit der Verachtung anders denkender Menschen.

Bischof verurteilt erstarkenden Nationalismus

Neben Bischof Genn und den Seelsorgern der Pfarrei, Pfarrdechant Manfred Krampe, Pater Joshy Mangalath, der emeritierte Pfarrer Helmut Hortmann sowie die Diakone Manfred Hillebrandt und Martin Kofoth, waren auch Geistliche gekommen, die eine besondere Verbindung nach Hoetmar haben. So standen außerdem am Altar Pfarrer Aloys Wiggeringloh sowie Pfarrer Hendrik Wenning aus Gescher, der Heimatstadt von Pfarrer Wessing.