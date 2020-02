Diese Kreuzfahrt ist nicht lustig

Ganz klar Stellung beziehen – mit der Wiederaufnahme des Theaterstücks „Vergesst den Schweigefuchs, jetzt reden wir!“ der Jugendtheatergruppe der Ahlener Schuhfabrik und „Das Boot ist voll“ des Jungen Theaters Warendorf erlebte man am Sonntag überaus engagierte junge Schauspielerinnen und Schauspieler.

"Einstellungstest für gesellschaftliches Ansehen"

Wie eine Zeitreise angelegt war das überaus persönliche Theaterstück, das die jungen Akteure selber geschrieben haben. Es begann schon eindringlich mit „Scars to your beautiful“ von Alessia Cara , das Yesmin Yavus mit ausdrucksstarker Stimme gestaltete. Danach wurden in einzelnen Szenen Themen wie Diskriminierung, Flucht, Selbstzweifel und Selbstfindung im Rahmen einer von kommerziellen Dingen bestimmten Welt eindrucksvoll auf die Bühne des Paul-Schallück-Saales gebracht. Social Media, Instagram-Wahn wurden beim „Einstellungstest für gesellschaftliches Ansehen“ mit einer gehörigen Portion Selbstironie in ein lebendiges Gewand gekleidet.

Stück des Jungen Theaters Warendorf: „Das Boot ist voll“ 1/5 Die Flüchtlingsproblematik hatte das Ensemble des Jungen Theaters Warendorf in einer Komödie umgesetzt, die trotz ihrer Situationskomik jederzeit zum Mitdenken anregte. Bei dem Stück „Das Boot ist voll“ verlagerten sie die Handlung auf ein Kreuzfahrtschiff. Foto: Axel Engels

Sandy Addouj erzählte ihre ganz persönliche Lebensgeschichte von der Flucht aus dem Libanon. Foto: Axel Engels

Wenn junge Menschen sich so engagiert für Zivilcourage einsetzen, dann macht das Mut. Sandy Addouj erzählte ihre ganz persönliche Lebensgeschichte von der Flucht aus dem Libanon. Krieg ist für sie nicht nur das Töten von Menschen, sondern auch das Zerstören von Träumen und deren Unterdrückung als Form seelischer Gewalt. Die Flüchtlingsproblematik hatte das Ensemble des Jungen Theaters Warendorf in einer Komödie umgesetzt, die trotz ihrer Situationskomik jederzeit zum Mitdenken anregte.

Verlagerung auf Kreuzfahrtschiff

Bei dem Stück „Das Boot ist voll“ verlagerten sie die Handlung auf ein Kreuzfahrtschiff. Nach Regisseur Marcel Höfs ist die Tatsache, dass sich Menschen wochenlang auf einer mit Schweröl betriebenen schwimmenden Welt ganz dem reinen Konsum hingeben, wohl der Inbegriff an Dekadenz. Zwischen Superheldenkostümfest und Bordleben war diese Kreuzfahrt allerdings nicht lustig, schließlich ging es da um die Flucht einer jungen Frau, die sich unter den „normalen“ Gäste befand.

Kathrin Sievers, Thomas Ungerer, Müberra Kahraman, Jeremy Hanhoff, Laura Hofene, Colette Wortmann, Louisa Schröder, Sven Ephan und als Gast Clemens Wallmeier wussten den Irrsinn dieser Flucht in eine spritzige Komödie umzusetzen, die eines Monty Python würdig gewesen wäre. In skurrilen Szenen verbarg sich jede Menge Gesellschaftskritik.

Auf solch einer Kreuzfahrt merkt man eben nicht so schnell, dass der Gesellschaft das Wasser schon bis zum Halse steht und bereits kleine Dinge alles ins Wanken bringen können. Mit Esprit und Leidenschaft wusste das Ensemble zu begeistern. Man braucht eben nicht mit erhobenem Zeigefinger den Moralapostel zu spielen, da kann man doch besser Prisen Humor in die Wunden streuen, die man auf dem Sonnendeck mit köstlicher Art geschlagen hat.

Solch ein professionell inszeniert und gespieltes Theaterstück bescherte dem Publikum ein Theatererlebnis, das sicherlich noch lange nachwirkt.