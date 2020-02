Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt macht sich für die Errichtung eines Mehrgenerationshauses in Warendorf stark. Hintergrund: Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat bereits im Jahre 2006 mit dem Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser (MGH) eine bundesweite Initiative ins Leben gerufen, die darauf zielt, mit individuellen Ausprägungen in den Kommunen den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Generationen zu fördern und zur Lebensqualität der Menschen in ihrer Nachbarschaft beizutragen. „Mehrgenerationenhäuser sollen sich in ihrer individuellen Ausprägung zu einem übergreifenden Dach und Ankerpunkt des sozialen Miteinanders und der Teilhabe vor Ort (…) entwickeln.“

Seitdem seien in fast jedem (Land-)Kreis und in jeder kreisfreien Stadt Mehrgenerationshäuser entstanden, so auch im Kreis Warendorf mit dem MGH des Mütterzentrum Beckum.

Die SPD-Ratsfraktion regt an, dass die Stadtverwaltung Warendorf kurzfristig ein Interesse beim Bundes-Familienministerium anmeldet. SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke: „Wir beantragen, in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses über das Bundesprogramm zu berichten und dabei auch einen Praxisbericht zum Beispiel durch das Mütterzentrum Beckum einzubeziehen.“

In der aktuellen Förderperiode 2017 bis 2020 sei jedes Mehrgenerationenhaus bis 2019 mit einem pauschalen Bundeszuschuss von jährlich 30 000 Euro gefördert worden, und das, bei einer kommunalen Kofinanzierung von 10 000 Euro. Der Bundeszuschuss sei für das Jahr 2020 um 10 000 Euro angehoben worden, so die Sozialdemokraten, so dass aktuell jedes MGH über ein Budget von jedenfalls 50 000 Euro verfügt.

Die konzeptionelle Ausgestaltung des Bundesprogramms sei eng mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt, heißt es im SPD-Antrag weiter. Bei möglichst viel Flexibilität seien folgende inhaltliche Schwerpunkte und Querschnittsziele zu verfolgen:

Gestaltung des demografischen Wandels (obligatorisch)

Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte (fakultativ)

Generationenübergreifende Arbeit

Freiwilliges Engagement

Sozialraumorientierung

Das Bundesprogramm soll in einer weiteren Förderperiode ab 2021 fortgeführt werden. Es können voraussichtlich mehr als 100 zusätzliche Einrichtungen in strukturschwachen Gebieten (auch: ländliche Räume) entstehen. Interessierte Kommunen könnten sich bereits jetzt beim Bundesministerium melden.