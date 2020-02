In Hoetmar hatte der Tod des Vorsitzenden Georg Hübner das Ende der dort 2001 gegründeten Seniorenunion markiert. In Freckenhorst war es der Partei-Austritt des durch die Lehrschwimmbad-Diskussion frustrierten Seniorenunion-Vorsitzenden Hermann Leson , der die Arbeit der seit 1999 bestehenden Ortsvereinigung zum Erliegen brachte.

Für Heinrich Wichmann , Ehrenvorsitzender der Seniorenunion, Kreisverband Warendorf, Anlass genug, mit dem Landesvorstand, dessen Geschäftsführer und Justiziar über einen Ausweg aus der Misere nachzudenken. Das Ergebnis ist die Gründung eines ganz neuen Stadtverbandes am Dienstag im Saal des „Alten Westfalen“ in Freckenhorst. An der Spitze steht der 70-jährige Heinz Josef Schulze Kappelhoff, seit acht Jahren Vorsitzender der Seniorenunion Warendorf. Sein Stellvertreter ist Franz Weber (81), seit einem Jahr Vorstandsmitglied der Warendorfer Seniorenunion. Als Schriftführer fungiert Wolfgang Gröne. Komplettiert wird das Vorstandsteam durch die Beisitzer Anne Heitwerth, Margret Schellhammer, Doris Schröer, Maria Niewöhner und August Finkenbrink.

„Ich freue mich sehr über diese Entwicklung“, bemerkte Heinrich Wichmann. Damit sei dies Basis für die Weiterarbeit gelegt. Ganz ähnlich sahen das die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser und die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ulla Kindler. Beide würdigten die Seniorenunion als eine unverzichtbare Gemeinschaft. „Sie sind eine ganz wichtige Einrichtung in unserer Gesellschaft und besonders in unserer Stadtgesellschaft“, bemerkte Doris Kaiser. Die Erfahrung der älteren Menschen gebe den notwendigen Input für die immer schwieriger werdende politische Arbeit.

Der Nachmittag schloss mit einem Vortrag Daniel Hagemeiers MdL über seine Arbeit im Landtag.