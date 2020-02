Mit einer Riesen-Überraschung ist am Mittwoch das Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen zu Ende gegangen. Die Anmeldungen am Gymnasium Laurentium sind auf einem historischen Tief gelandet: Gerade mal 59 Anmeldungen (85 waren es im vergangenen Jahr) liegen dem Gymnasium vor, das seit dem vergangenen Schuljahr mit dem AWG fusioniert hat. Schulamtsleiter Udo Gohl spricht von einem „unschönen Ergebnis“ und tappt bei der Ursachenforschung noch im Dunkeln.

Mehrere Gründe könnten seiner Meinung ausschlaggebend gewesen sein. Erstens: die Fusion mit dem AWG. Zweitens: der gebundene Ganztag. Genau erklären könne er sich die historisch niedrigen Anmeldezahlen jedoch nicht. „Wir werden das analysieren müssen.“ Die Schulaufsicht sei informiert. Gemeinsam mit der Schulleitung und Bürgermeister Axel Linke werde das Gymnasium an einer Dreizügigkeit festhalten und nicht zwei große Klassen mit 29 und 30 Schülern bilden. Damit sei die Hoffnung verbunden, so Gohl, dass sich zum einen noch Nachzügler melden und zum anderen vielleicht der eine oder andere Schüler vom Mariengymnasium zum Laurentianum wechseln wird – um dann zum Beispiel einer kleineren Klassenstärke mit 26 Schülern entgegenzusehen. Denn das Mariengymnasium meldet 116 Anmeldungen (Vorjahr 105), das entspricht vier Klassen a 29 Schüler.

Insgesamt 314 Grundschüler aus der Kernstadt und den Ortsteilen wechseln zu weiterführenden Schulen, der niedrigste Stand (bedingt durch einen geburtenschwachen Jahrgang) seit Jahren. Das wird sich in den Folgejahren wieder ändern: „Tendenz steigend“ laut Schulentwicklungsplan.

Die höchste Schülerzahl hat wieder die Gesamtschule mit 133 Anmeldungen (Vorjahr 139). Das bedeutet sechs Klassen. Im Vorfeld geäußerte Befürchtungen, die Gesamtschule könnte für den Oberstufenzweig nicht genügend Anmeldungen bekommen, haben sich als unbegründet erwiesen. 60 Schüler wechseln in die Oberstufe. Allerdings fällt auf: nur drei Schüler (eventuell fünf) kommen von außerhalb – 57 Schüler „wachsen“ aus den eigenen Reihen in die Oberstufe hinein. Hier würde sich die Gesamtschule eine Vierzügigkeit (80 Schüler) wünschen, sprich mehr Schüler von außerhalb.

„Überschau“ bezeichnete Gohl dann auch die Anmeldungen für die Oberstufe am Gymnasium Laurentianum: 30 Schüler kommen von anderen Schulen – erwartet worden waren 100. Aus den eigenen Reihen bringt das Laurentiaum – sofern alle die Qualifikation schaffen – 89 Schüler in die Oberstufe. Macht zusammen 119 Schüler. Die Schulleitung hatte mit wesentlich mehr Schülern gerechnet.

Ein Blick auf die Oberstufen der Gymnasien: Von einer anderen Schule ist kein Schüler in die Oberstufe des Mariengymnasiums gewechselt. Die Gesamtschule meldet lediglich drei „fremde“ Schüler in der Oberstufe und im Laurentiaum sind deutlich weniger als erwartet im Oberstufenzweig aufschlagen. Für Gohl ein Indiz, dass die Oberstufe des Berufskollegs zurzeit „überrannt“ wird. Anders könne er sich das Anmeldeverhalten nicht erklären. Eher unwahrscheinlich schätze er die Situation ein, dass deutlich weniger Schüler die Oberstufe an den grundständigen Gymnasien einschlagen, weil sie eine Stelle auf dem Ausbildungsmarkt – womöglich mit dualem Studium – gefunden haben.