Fastnacht und Frikadellen

Vergesst Düsseldorf, lasst den Kölnern ihre Funkenmariechen. Warendorf hat die WaKaGe. Und die stellte gestern in der „Volksbank-Narrhalla“ einmal mehr unter Beweis: „Mit Jubel, Trubel, Heiterkeit durch die 5. Jahreszeit!“ Dazu spielte die holländische Blaskapelle „Op Tied Muuj“ Karnevalslieder.

Volksbank Narrhalla: Auftakt des Straßenkarnevals in Warendorf 1/20 Wenn Frauen Männern (hier im Bild Oberst Michael Maul, Oberstleutnant Heiko Wömpener, Dorfsheriff Dieter Wohlgemuth und Polizeibeamter Helmut Linnenbank) mit der Schere an den Kragen wollen, dann ist Altweiberfastnacht. Foto: Joachim Edler

Annemarie Christin Wowerus, Prinz Frank Hülsbusch und der Volksbank-Vorstand beim gemeinsamen Singen. Foto: Joachim Edler

Bewirtung in besten Händen: Brigitte Krüger Foto: Joachim Edler

Der Straßenkarneval ist eröffnet Foto: Joachim Edler

Zwei Schwergewichte des Karnevals: Prinz Frank Hülsbusch und Ralf Sawukaytis vom Bürgerausschuss Foto: Joachim Edler

Orden und Lametta für die Freunde, Förderer und Aktiven des Warednorfer Karnevals Foto: Joachim Edler

Gute Stimmung in der Volksbank-Narrhalla Foto: Joachim Edler

Schnipp. Schnapp . . . Foto: Joachim Edler

Orden für Anne Ehrenbrink Foto: Joachim Edler

Auftakt mit Gesangseinlage: Heiko Wömpener, Helmut Linnenbank und Dieter Wohlgemuth Foto: Joachim Edler

Volksbank-Narrhalla Foto: Joachim Edler

Hahn im Korb: Bürgermeister Axel Linke Foto: Joachim Edler

Goldene Schuhe und goldige Jungs Foto: Joachim Edler

Auftakt mit dem holländischen Blasorchester Foto: Joachim Edler

Weiberfastnacht mit den WaKaGe-Balletts Foto: Joachim Edler

Auftakt Foto: Joachim Edler

Annemarie Christin Wowerus hält die Trophäe in der Hand. Foto: Joachim Edler

Bürgermeister Axel Linke in närrischer Hand Foto: Joachim Edler

Schnipp, Schnapp .. . und ab ist die Krawatte. Foto: Joachim Edler

Volksbank Narrhalla: Frikadellen, Schnitzel und Mettendchen Foto: Joachim Edler

Auch, wenn Clemens Westrup, Präsident des Bürgerausschusses zur Förderung des Warendorfer Karnevals , bei der Begrüßung einen kurzen Abstecher in südlichere Gefilde machte und die Warendorfer Narren mit „Fasnacht“ begrüßte, hallte ihm von den Freunden des westfälischen Karnevals ein dreifaches „Warendorf Helau“ entgegen. Egal ob Karneval, Fasnacht oder Fasching – die Warendorfer Jecken sind gut drauf, was die Stimmung untereinander und die Aufstellungs des Rosenmontagszuges angeht: 99 Zugnummern, das ist neuer Rekord, freute sich Westrup. 2100 Aktive im Warendorfer Karneval würden dafür sorgen, dass der Zug kütt. Rekordverdächtig ist auch der Ticketverkauf für die heutige Warendorfer Karnevalsnacht mit den „Stars“ vom Ballermann: Ina Colada und Tobee. 1400 Tickets befinden sich bereits unter dem Narrenvolk, so dass der Vorverkauf geschlossen wurde. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse im Zelt auf dem Lohwall.

Hausherr und Volksbankvorstand Thoms Schmidt ist bekannt für Überraschungen im Karneval. Statt Gymnastik gab es diesmal Gesangseinlagen. Und alle sangen kräftig mit: „Ach wär ich nur ein einzigmal ein schmucker Prinz im Karneval“ und Einmal Prinz zu sein...“

Und bevor die Narren zu Frikadellen, Schnitzel, Mettendchen und Pils (vom, Hausherrn gestiftet) griffen, wurde es kurz offiziell: Orden und jede Mange blinkendes Lametta für die Brust. Ausgezeichnet wurden Aktive, Freunde und Förderer des Karnevals: Sportschule der Bundeswehr, Baubetriebshof, Ordnungsamt, Polizei, Deula, Volksbank, Medienvertreter und Bewirtungsservice im „Gasthaus Volksbank“. Eine besondere Ehrung wurde Anne Ehrenbrink zuteil, die seit über 40 Jahren das WaKaGe-Ballett aktiv mitprägt. Prinz Frank I. (Hülsbusch) und seine Annemarie Christin Wowerus sowie WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh nahmen die Ordensverleihung vor. Volksbank-Vorstand Thomas Schmidt, der erstmals seinen „Azubi“ in Sachen Karneval, Vorstand Norbert Eickholt, dabei hatte, ließ sich nicht lumpen und verteilte im Gegenzug den Hausbank-Orden. Verbunden mit einem Tipp an den Prinzen: „Regiere mit Herz und Humor.“