Hinter dem Gesamtprojekt „Neue Ems West und Ost“, das am kommenden Donnerstag den Ausschuss für Umwelt, Planung und Verkehr (öffentliche Sitzung, 17 Uhr, Historisches Rathaus) beschäftigen wird, verbirgt sich laut Peter Pesch die „größte ökologische Maßnahme der vergangenen 100 Jahre“. Mit der Realisierung der „Neuen Ems“, versprach der Baudirektor jetzt während eines Pressegesprächs, werde der Innenstadtbereich, gemessen am heutigen Zustand, „ökologisch erheblich höherwertiger“ sein. Und das für relativ kleines Geld, wenn man es aus dem Blickwinkel der Verwaltung betrachtet. Denn: Für bauliche Maßnahmen an Flüssen – und als solcher gilt die Ems unterhalb des Wehres – sind die Kommunen zuständig. Für Maßnahmen an Strömen – und das ist die Ems oberhalb des Wehres – die Länder.

Daher rechnet die Bauverwaltung damit, von dem insgesamt sieben Millionen Euro teuren Projekt „nur“ rund 300 000 Euro aus dem eigenen Säckel finanzieren zu müssen. Abgesehen davon, dass die Realisierung des Projektes Hochwassersicherheit für den gesamten Innenstadtbereich und auch ein teilgenutztes Brinkhausgelände bringen würde, erführen die Naherholungsqualität in der Innenstadt sowie der ökologische Wert des Naturraums „Neue Ems“ eine deutliche Aufwertung, meinte Pesch; und ging in diesem Zusammenhang auf eine Reihe von Fragen, die im Zuge der Diskussionen über die diversen Varianten immer wieder aufgetaucht waren.

Der Emssee werde weiterhin für den Wassersport nutzbar und vor allem für Kanuten künftig interessanter sein. Der See könne nicht versanden, und auch ein Fischsterben wie 2018 am Aasee in Münster könne ausgeschlossen werden, da die Fische aus dem nur 1,80 Meter tiefen Emssee in den kühleren Fluss schwimmen könnten. Der Emsseepark werde nicht, wie häufig behauptet, „platt gemacht“, die Veränderungen beschränkten sich nur auf den Bereich des Durchstichs zum Emssee am westlichen Ende des Parks. Die dort angelegte Streuobstwiese könne ohne Probleme umgepflanzt werden, versicherte Pesch.

Die Einschätzung des Arbeitskreises Emsinsel, der den Durchstich bekanntlich lieber auf dem Brinkhaus-Gelände sähe und unter anderem damit argumentiert, dass bei der der von der Stadt favorisierten Variante 5 mehr Bäume betroffen seien als in der vom AK bevorzugten Variante 2, sei zwar richtig, mit der Umgestaltung der Ems entstünden aber auch Auenwälder. Durch diese und die Schaffung einer Waldfläche als Ausgleichsmaßnahme für die Stadtstraße Nord im Bereich des Südufers der Neuen Ems West werde es im Landschaftsraum nach Einschätzung der Fachplanung an einer umgestalteten Neuen Ems letztlich mehr Einzelbäume und Gehölzflächen geben als heute. Einen ökologischen Mehrwert hatte der von der Verwaltung vorgeschlagenen Variante auch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz attestiert.