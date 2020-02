Fest in der Hand der Warendorfer Kids war am Samstag der große Saal des Kolpinghauses. Die Kinder in ihren fantasievollen Kostümen wollten in den Karnevalsstunden mal ganz unter sich nach Herzenslust feiern. Alle Eltern wussten die Kleinen unter Aufsicht der JuKa-Formation der Warendorfer Karnevals-Gesellschaft und der Organisatorin und Pressesprecherin Daniela Allendorf in sicherer Obhut. Sie folgten deshalb bereitwillig der Bitte der beiden Moderatoren Giuliana Otto und Gianluca Otte , ihren Kindern für zwei lebhafte Stunden diese Freiheit zu gewähren.

Sofort war die bunte Schar in ihrem Element, als aus den Boxen (Musikbeauftragte waren Thorsten Werner und Volker Wessels) die gängige Melodie für eine Polonaise durch den ganzen Saal schallte. Das Startsignal war wie immer die JuKa-Rakete „Träterä“ mit dem Song „Jetzt geht´s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“.

Zügig wurde das Programm abgewickelt. Schön anzusehen war der Popcorn-Tanz, den die Kleinsten der Tanzgruppe der WaKaGe auf der Bühne engagiert hinlegten. Die Bambinos werden dank ihres künstlerischen Talents unter Leitung von Lina Schulte und Eva Sparenberg sicher bald zu den Hüpfern der WaKaGe aufsteigen. Diese wiederum waren gleichfalls hübsch und narrengerecht gekleidet und brachten den Saal zum Tosen.

Die jungen Jecken im Saal staunten nicht schlecht, als ihnen Zauberin „Zara Finjell“ (Sara Schlüter) zeigte, was Magie ist. Dabei hat sie ein Mädchen aus dem Kreis der Zuschauer eiligst als Zauberei-Lehrling angelernt.

Selbstverständlich machte Prinz Frank I. (Hülsbusch), das Sangesoriginal vom Josephs-Hospital, beim karnevalistischen Nachwuchs noch seine Aufwartung, ehe nach einer gemeinsamen Polonaise und der Verteilung von Schokonüssen das Fest sein Ende fand.