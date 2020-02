Rathaussturm: Karnevalsvirus ist nicht aufzuhalten

Es regnete ohne Unterlass, nur hartgesottene Karnevalisten ließen sich davon beeindrucken und fanden sich auf dem Marktplatz ein, um Prinz Frank Hülsbusch beim Sturm auf das Rathaus zu unterstützten. Das Rahmenprogramm wurde aufgrund des Wetters etwas zusammen geschrumpft. So mussten die WaKaGe-Formationen auf ihre Tänze verzichten und andere Programmpunkte wurden kurzerhand ins Trockene, das historische Rathaus verlegt.

Der Stimmung der aktiven Karnevalisten tat das alles aber keinen Abbruch. Während die Ratsmitglieder ihre „Carnival Virus Defense“ und eine Firewall aufgebaut und damit auf das Corona-Virus und Computer-Viren (der Prinz ist IT-ler im Krankenhaus) anspielten, ließen sich die Narren davon nicht abhalten.

Rathaussturm in Warendorf 2020 1/18 Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

Prinz Frank I. und sein Gefolge setzten sich am Ende durch. Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Axel Linke hatten keine Chance, die Macht gehört nun den Narren. Foto: Jonas Wiening

„Prinz Frank, du hast mich heut bezwungen, mit Hofgesang hier reingesungen“, gestand Bürgermeister Axel Linke seine „Niederlage“ ein.

Das Prinzenlied wurde angestimmt und Sängerin Emily K. sorgte für gute Laune am Rathausfenster. Nachdem dann die Prinzenfahne gehisst wurde, wurde noch der Peter Brunnen-Orden verliehen. Völlig überrascht war Margret Wiese (Café Wiese) als sie erfuhr, dass sie mit diesem wichtigen karnevalistischen Preis bedacht wird. Im Anschluss an den offiziellen Teil auf dem Marktplatz wurde im Kolpinghaus die Serenade abgehalten, und der Kneipenkarneval bei Porten, Zur Sonne und Co. wurde eingeläutet.