AusGreta Thunbergs „Fridays for Future“ machten die Milter Pappnasen kurzerhand „Monday is FunDay“, um am Rosenmontag unter dem Motto „Die Jecken geh‘n heut‘ auf die Straß‘, im Dorf, da haben alle Spaß“ durch die Straßen zu ziehen. Musikalisch begleitet von Spielmannszug (Leitung Matthias Danwerth) und Fanfarencorps (Leitung Burkhard Schulte Wien), rollten zwölf Mottowagen durchs Dorf.

Gleich zweimal setzten deren Besatzungen Werner, der Kult-Comic-Figur des Zeichners Rötger Feldmann, ein Denkmal und ließen es auf den Wagen so richtig kesseln. Mit dem Kneipensterben in „Bad Warendorf“ setzte sich die KLJB Neuwarendorf auseinander, während die Fußgruppe der Milter Mäuschen frohlockte, weil Familie Gonschor mit der Übernahme des Gasthofes Biedendieck die bevorstehenden Kegelmeisterschaften vor dem Aus bewahrt hatte.

Klimawandel und Kneipensterben 1/50 Unter dem Motto "Die Jecken geh'n heut' auf die Straß`, im Dorf da haben alle Spaß" zog der Milter Rosenmontagszug durch die Straßen. Foto: Joke Brocker

„Das Klima gibt das Thema vor“, fanden die Kugelhexen, deren Kostüme nicht nur quietschbunt, sondern auch äußerst ausladend waren. Als wandelnde Planschbecken konnten die Damen dem Klimawandel wenigstens eine positive Seite abgewinnen: „Der Klimawandel gibt es her, zu Hause baden statt im Meer.“ Das originelle Kostüm bescherte ihnen später bei der Kostümprämierung immerhin den zweiten Platz. Auf Platz drei kamen die Milter Mäuschen. Den ersten Platz erreichten die Milter Einradfahrerinnen, die glaubhaft versicherten: „Uns fehlt kein Rad.“

„Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, setzte sich der Verein „Der Kotten“ aus dem „Bierstaat“ Einen-Müssingen, ähnlich wie auch die KLJB Milte, kritisch mit der Situation der Landwirtschaft auseinander. Geht es nach dem Schützenverein Vohren, hilft da nur noch eines: Die Flucht in die wunderbare „Märchenwelt“.

Freude an dem kunterbunten Zug, der zum 24. Mal von Volker Wiemann kommentiert wurde, hatten neben der bunt kostümierten Narrenschar am Straßenrand die Telgter Karnevalsprinzessin Ingrid I. (Amshoff) von Reisedrang und Walzerklang und Pappnasen-Prinz Frank I. (Tauer) von EDV und Whisky-Know-how, der nach dem Zug ausgelassen mit einem Kegel auf der Dorfstraße tanzte.

Sehr zur Freude einer ursprünglich aus Bonn stammenden Karnevalistin, die mit ihren Kindern und ihrem Mann, einem „Ur-Westfalen“ aus Ostbevern zum Zug gekommen war und eigentlich nur eines auszusetzen hatte: „Dieses Helau stört mich schon sehr. Alaaf wäre schöner.“