99 Gruppen auf ihrem Weg zum Horizont

Die Warendorfer Karnevalisten hatten Glück – fielen am Sonntag doch einige Züge im Umkreis aufgrund des stürmischen Wetters aus, mussten sich die Karnevalisten am Montag nur mit Regen herumschlagen. Nicht verwunderlich also, dass nicht nur die Kinder in plüschigen Tierkostümen steckten, sondern dass sich diese auch bei Erwachsenen großer Beliebtheit erfreuten.. Probleme für die Jecken gab es bei der Parkplatzsuche. Bereits Sonntagabend war der Lohwall wegen des drohenden Hochwassers gesperrt worden. Parkende Autos waren vorsorglich abgeschleppt worden – zum Glück, denn Montag gegen 12 Uhr hatte die Ems bereits einen Pegelstand von 3,7 Metern erreicht.

Der Pegelstand unter den Jecken hielt sich in Grenzen. Es ging zwar feucht und fröhlich, aber zum Glück auch überwiegend friedlich zu. Mit acht Hilfeleistungen, davon fünf Transporte ins Krankenhaus, verzeichneten auch die Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes einen normalen Sanitätsdienst.

Laut Bürgerausschuss zur Förderung des Warendorfer Karnevals, der Veranstalter war, standen trotz des schlechten Wetters rund 5000 Narren (zwei Drittel weniger als im Vorjahr) am Straßenrand und begrüßten jeden Wagen mit einem lautstarken „Helau!“ Vorneweg ging der ehemalige „Dorfsheriff“ Dieter Wohlgemuth, der am Rosenmontag seinen letzten Arbeitstag hatte.

99 Nummern auf dem 1/105 Warendorfer Rosenmontagszug 2020

Ebenfalls außergewöhnlich waren die Neuzugänge beim Umzug. Startnummer sieben hatte der Kindergarten Eichenwäldchen. Mit dem Motto „Mexico“ gehörte der Wagen wohl zu den buntesten. Ebenfalls neu dabei „ Watt mott dat mott“ aus Ennigerloh. Mit ihrem teuflischen Mammut sorgten die Karnevalisten für Heiterkeit. Um die Notwendigkeit der Landwirtschaft („No Farmers – No Food – No Future“) ging es auf den Wagen der Landjugendlichen. Kritische Stimmen zum Klimwandel kamen aus der Nachbargemeinde: „Die Hitze macht auch uns bald platt. Safari findet bald in Beelen statt“. Traditionell kam der Prinz auf dem letzten Wagen. Ungeduldig warteten die Kinder, bis sich Prinz Frank I (Hülsbusch) „fas Sangesoriginal vom Josephs-Hospital“ gegen halb vier mit seinem Wagen auf den Markt- platz schob. Der neue Wagen konnte sich sehen lassen: An den Seiten prangten große Schimmel, jeweils mit den Kappen der WaKaGe-Formationen.

Ende des Umzuges war gegen 17.30 Uhr wieder auf dem Rathausplatz,, wo die Moderatoren des Zuges, Uwe Amsbeck und Pascalé Außendorf. bereits auf die Rückkehr warteten. Danach ging es weiter in die umliegenden Kneipen, wo das bunte Treiben bis tief in die Nach andauerte.