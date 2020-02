Da gab sich die närrische Prominenz quasi die Klinke in die Hand: Nachdem zunächst WaKaGe-Prinz Frank I. Hülsbusch den Freckenhorster Narren einen zünftigen Besuch abgestattet hatte, kamen mit Manu und Dirk, also dem Freckenhorster Prinzenpaar der KG Silber-Blau, auch die Tollitäten zur launigen Karnevalsfeier der Freckenhorster Nachbargemeinschaften.

Erstmalig feierten diese in der Gaststätte „Schröders“ am Stiftsmarkt. Hatte der Saalkarneval in den vergangenen Jahren stets doch eher wenig Zulauf erfahren, so zeigte sich der Kneipenkarneval jetzt als echter Erfolg für die Nachbargemeinschaften.

Gut gefüllt war die Kneipe, in der auf der Tanzfläche und vor der Theke bei bester Stimmung ausgelassen gefeiert und geschunkelt wurde – und das schon kurz nach Öffnung der Tore. Mit den Besuchen der Tollitäten und ihrem jeweiligen Gefolge wurde es dann natürlich richtig voll – und es wurde eng und sehr gemütlich. Die hohen Besucher wurden ausgelassen begrüßt, umarmt und geherzt.