Jetzt kann es losgehen: Der erste Spatenstich ist jedenfalls getan. Und die Bagger sind auch schon da – und zwar schon länger. Bis zu 1500 Menschen sollen zukünftig in dem neuen Warendorfer Baugebiet zwischen „In de Brinke und Stadtstraße Nord“ ein neues Zuhause finden. Das Gebiet hat eine Gesamtgröße von etwa 19,5 Hektar. Ein Bauplanungsprojekt dieser Größenordnung hat schon einen „Meilenstein-Charakter“. „In de Brinke hat schon fast einen Stadtteil-Charakter, es geht dabei nicht mehr nur um ein neues Baugebiet“, erläutert Bürgermeister Axel gestern beim ersten offiziellen Spatenstich zum Projekt „In de Brinke“. Der Grund: Im Gebiet sind auch die Voraussetzungen für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses Nord sowie den Bau eines viergruppigen Kindergartens geschaffen worden. Nicht zuletzt geht es um ein Bauvolumen von rund 20 000 Quadratmetern an Erschließungsstraßen, 6000 Quadratmeter Geh- und Radwege und 6300 Meter an Entwässerungsleitungen sowie 16000 Meter an Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Wärme. Laut einer Pressenotiz der Stadt betragen die Gesamterschließungskosten für „In de Brinke“ rund 13 Millionen Euro – eine stolze Summe. Doch dafür stehen unterm Strich auch rund 500 neue Wohneinheiten auf dem Plan. Im Gebiet werden über 170 Baugrundstücke erschlossen, welche mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden können. Da die Stadt Warendorf die Kosten der Erschließung finanziert, ist es ihr im Zuge der Umlegung möglich, etwas mehr als die Hälfte der Grundstücke selbst zu vermarkten. Die anderen Grundstücke befinden sich im Privateigentum.

Interessenten können sich vormerken lassen und sich beim Team Liegenschaften der Stadt Warendorf melden – die Vermarktung durch die Stadt ist ab Anfang April geplant. Die Projekte, die mit dem Gebiet „In de Brinke“ verbunden sind, versprechen die Umsetzung von Zukunftsvisionen: Auf sieben Mehrfamilienhausgrundstücken, die von der Stadt Warendorf der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf zur Verfügung gestellt wurden, werden durch die Genossenschaft Sozialwohnungen errichtet werden. Zudem werden im Gebiet durch die Kirchengemeinde St. Laurentius und die Stadt Warendorf Flächen für ein Mehrgenerationenwohnprojekt durch eine neu gegründete Genossenschaft zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird mit der Errichtung von ca. 100 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau gerechnet. Obendrein soll die Wärmeversorgung des neuen Stadtteils durch ein umweltfreundliches Wärmeversorgungssystem, ein sogenanntes „kaltes Wärmenetz“ erfolgen.