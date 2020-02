Das Deutsche Rote Kreuz ruft am Donnerstag (5. März) in Hoetmar zur Blutspende auf. Zwischen 16 und 20 Uhr sind alle, die Spenden möchten, im katholischen Pfarrheim St. Lambertus, Hellstraße 3, willkommen. Am 9. und 10. März (Montag und Dienstag) kann von 16 bis 20 Uhr im DRK-Haus in Freckenhorst, Kleistraße 21, gespendet werden.

Das DRK erläutert in seiner Pressemitteilung: „Nach dramatischen Unfällen und bei schweren Erkrankungen brauchen viele Patienten dringend Bluttransfusionen. Ein Beispiel ist der 32-jährige David Behre , der im Sommer bei den Paralympics in Tokio starten wird. Behre hatte vor zwölf Jahren einen tragischen Unfall, bei dem er beide Unterschenkel und damit sehr viel Blut verlor. Bluttransfusionen retteten sein Leben und ermöglichten ihm, neue Hoffnung zu schöpfen. Als er im Fernsehen den südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius sah, der mit Prothesen schneller lief als die meisten Menschen mit gesunden Beinen, entwickelte er seinen Plan B und setzte sich das Ziel, Profisportler zu werden.“ David Behre habe dann die Blutspende beim DRK unterstützt: „Auch nach dramatischen Ereignissen kann ein Leben weitergehen. Spendet Blut, damit viele Menschen für sich einen Plan B entwickeln können“, wird Behre im Pressebericht zitiert.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen und unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Spende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die Spende dauert fünf Minuten. Jeder erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Zum Abschluss lädt das DRK zu einem Imbiss ein. Als Dankeschön gibt es darüber hinaus ein Hände-Desinfektionsmittel.