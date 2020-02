Wo bleibt die „Warendorfer Position“?

Was wird aus der Emsinsel? Und welche Möglichkeiten gibt es, um den letztendlich favorisierten Entwurf auch zu finanzieren und in die Tat umzusetzen? Darum ging es beim Ortstermin, zu dem der Arbeitskreis Emsinsel, die Mitglieder der SPD-Ratsfraktion, Vertreter des Heimatvereins, des BUND, des Naturschutzbundes, des Kneipp-Verein, der Altstadtfreunde und der „ehemaligen Brinkhäuser“ sowie den heimischen SPD-Bundestagesabgeordneten Bernhard Daldrup eingeladen hatte. Außerdem begrüßte SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke auch Dennis Kocker als gemeinsamen Landratskandidat von SPD , Grünen und Linken sowie den stellvertretende Landrat Franz-Ludwig Blömker.

Alfred Kiel vom „AK Emsinsel“ erläuterte zu Beginn des Gesprächs zunächst die Position des Arbeitskreises. Viele Bürger seien der Meinung, dass die „Jahrhundertchance“ genutzt werden sollte, den „Pfropf“ in der Emsaue zu beseitigen und das Grundstück am Eingang der Altstadt für die Bürger mit sichtbaren Parkstrukturen wieder zugänglich zu machen. Dies bedeute insbesondere keinen Wohnungsneubau, dafür aber den Erhalt von Bäumen für das Stadtklima sowie der denkmalgeschützten und als erhaltenswert eingestuften historischen Gebäude als Erinnerungskultur, heißt es dazu in einem SPD-Pressetext. Wie Kiel betonte, sei der Arbeitskreis jedoch aufgeschlossen für Investitionen, die allen Bürgern nutzen würden. Ergänzend stellte Karl-Josef Ludorf die Position der „Alten Brinkhäuser“ vor, die im besagten Areal gerne ein Stück Textilgeschichte aufzeigen möchten. „Einig zeigte man sich mit der SPD-Fraktion vor Ort in der Kritik des bisherigen Werkstattverfahrens“, heißt es in der Mitteilung der Sozialdemokraten weiter.

Fraktionsvorsitzende Kleene-Erke erklärte, dass es wichtig sei, die Inselflächen nicht weiter zu versiegeln. Die SPD könne sich dagegen eine Kombination von Bebauung und Grün im hinteren Teil des denkmalgeschützten Bereichs ohne weitere Flächenversiegelung gut vorstellen. „Dies würde der Variante 1 mit der geringsten Bebauungsdichte sehr nahe kommen“, so die SPD. Weitere Gestaltungselemente könnten ein Stadtplatz mit Zugang zum Wasser, eine kleinteilige Strukturierung mit hoher Aufenthaltsqualität sowie Nutzungsangebote für verschiedene Zielgruppen als auch Sitzplätze sein. Auch Gastronomie, ein Jugend-Hostel oder Jugend-Hotel, gut integriert in die Umgebung, könne sich die SPD-Fraktion vorstellen und sehe sich dabei nicht weit entfernt von den Positionen des Arbeitskreises. „Wohnen mit einer übersichtlichen Anzahl an Wohnungen, frei finanziert und sozial gebunden, in Verbindung mit dem denkmalgeschützten Bereich als auch die Einbeziehung von Elementen der Textilgeschichte“, fasst die SPD ihre Aspekte zusammen.

Diskutiert wurde während des Treffens zudem über den Antrag der verschiedenen Vereine, doch noch die Variante 2 – ein Emsdurchstich über die Emsinsel – statt der im Jahr 2016 beschlossenen Variante 5 – Durchstich auf Höhe des achten Meridians – durchzuführen. Ein Vorschlag, dem die SPD angesichts des bereits erreichten Planungsstandes und der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse jedoch eher wenig Chancen einräumt.

Bernhard Daldrup betonte, dass er sich zwar nicht in die Willensbildung vor Ort einmischen könne und wolle. Jedoch halte er es für verwunderlich, dass bei der Finanzierung ausschließlich auf die Wasserrahmenlinie und nicht auf die Finanzierungsmöglichkeiten aus der Städtebauförderung, der Altlastenbeseitigung und aus den entsprechenden Naturschutzprogrammen geschaut werde. Auch der neue „Masterplan Stadtnatur“ biete durchaus Chancen, so Daldrup mit Blick auf ein Gespräch, das er mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze geführt habe. „Es gibt sehr viele verschiedene Fördertöpfe, die genutzt werden können“, schilderte Dennis Kocker seine Erfahrung aus seiner früheren Position bei der Wohnungsbaugenossenschaft Hamm. „Und eines ist sicher“, so Kocker weiter, „sie sind zwar nicht der Eigentümer der Fläche, aber sie haben das Planungsrecht.“ Zunächst müsse allerdings die Stadt aufzeigen, was sie möchte: „Eine Warendorfer Position muss endlich gefunden werden“, schreibt die SPD. Abschließend machten sich die Teilnehmer bei einer gemeinsamen Begehung vor Ort ein persönliches Bild.