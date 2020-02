In München fand jetzt die Inhorgenta - die wohl wichtigste Fachmesse für Uhren, chmuck, Perlen und Technologie - statt. Im Rahmen dessen wurden auch die „Inhorgenta Awards“, die „Oscars der Juweliere“ verliehen. In der Kategorie „Next Generation Retail“ gewann den Preis in diesem Jahr Juwelier Vogl aus Aschaffenburg.

"Made in Warendorf"

Das Konzept des Ladenbaus, inklusive Innenarchitektur und deren Umsetzung stammt aus Warendorf. Mehrere heimische Firmen waren beteiligt. Den Auftrag dazu hatte die Firma August Kreienbaum , die mit Johanna Urban (Urban Design), Malermeister Georg Witte, Alexander Polomka (AP Interior Studio) und dem Münsteraner Architekten Peter Ostendorf starke Partner aus Warendorf und der Region mit ins Boot geholt haben.

Unter rund 120 Konkurrenten setzte sich das Konzept „Made in Warendorf“ durch. Bei einer exklusiven Gala in der BMW-Welt in München wurde der Preis von Schauspielerin Nina Eichinger übergeben. Die Freude bei allen Beteiligten über den „Oscar für Juweliere“ war groß. „Der Gewinner des Inhorgenta Awards 2020 (..) beeindruckt mit einer innovativen, durchgängigen Customer-Journey und einem ganzheitlich stimmigen Markenauftritt“, heißt es aus München.

Außerdem seien digitale Elemente in bewährte Verkaufsprozesse integriert und so eine zukunftsweisende Symbiose und ein neues Kauferlebnis kreiert worden.