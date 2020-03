Brinkmann beerbt Mestrup

„Du warst ein Glücksfall für unseren Verein und hast Dein Amt gelebt“, mit diesen Worten hat Theo Fleuter als Vorsitzender des Schützen- und Heimatvereins am Samstagabend Andreas Mestrup gelobt. Nach zwölf Jahren stellte sich der Zeremonienmeister auf der Generalversammlung im Saal Bütfering nicht zur Wiederwahl und wurde mit stehenden Ovationen verabschiedet. „Es war eine geile Zeit“, sagte Andreas Mestrup, zu dessen Nachfolger Stefan Brinkmann einstimmig gewählt wurde.

Den Schützen- und Heimatverein lebt auch Oberst Martin Lilienbecker, der wie „meine unverzichtbaren Begleiter“ Major Rainer Fallenberg und Adjutant Julian Krummacher im Amt bestätigt wurde. Kommandeur der 2. Kompanie bleibt Norbert Thüsing, und Judith Lilienbecker wurde als Kommandeurin der Damengarde bestätigt. Ferner wurden Dirk Große Farwick, Bernhard Thüsing und Peter Molitor als Mitglieder des Festkomitees wiedergewählt. Simon Harenkamp ist neuer Schießwart.

Großteil des Vorstands bestätigt

Im Mittelpunkt des von Schriftführer Frank Liermann vorgetragenen Jahresberichts stand das Schützen- und Heimatfest, bei dem es dem amtierenden Schützenkönig der Bauerschaft Wessenhorst Stephan Wiggeringloh gelang, den Adler fliegen zu lassen: „Das jemand zeitgleich in Wessenhorst und Hoetmar regiert, hat es so noch nicht gegeben.“ Weiterhin erinnerte Liermann unter anderem an den Ausflug der Damen- und Ehrengarde, den Königsball oder den Besuch des Freckenhorster Bürgerschützenfestes. Besonders dankte er den vielen Engagierten: „Ohne Euch könnte die Erfolgsgeschichte Schützen- und Heimatverein so nicht geschrieben werden.“

Kassiererin Dorothee Krumbeck konnte trotz eines Defizits eine weiterhin gute Finanzlage vermelden. Die Mehrausgaben seien insbesondere auf einmalige Investitionen zurückzuführen. Im Anschluss wurden Karla Brinkmann, Michelle Weppel, Maja Freimuth, Maike Flaßkamp, Emma Kohlstädde, Henrik Sickmann, Niklas Growe und Domenik Schockmann neu in den Verein aufgenommen.

„ Nichts ist wichtiger, als am Puls der Zeit dabei zu sein. Nichts ist wichtiger, als am Puls der Zeit dabei zu sein. “ Theo Fleuter über die online-Aktivitäten des Vereins

Ansgar Drees erinnerte als Vorsitzender des Heimatvereins zum Beispiel an das Maibaumrichten, den Aufbau des Dorfarchivs oder den Lambertusumzug. Er lud alle Mitbürger zur Dorfsäuberungsaktion am kommenden Samstag, 7. März, um 13 Uhr an der Stellmacherei ein. Zudem machte er Werbung für das Maibaumrichten am 19. April, das Sattelfest mit Gewerbeschau am 26. April und den Dorfleutetreff, der alle zwei Wochen im Läutehaus stattfinde: „Seid neugierig und kommt vorbei.“ Rot im Kalender anstreichen sollten sich alle Vereinsmitglieder auch den 28. März, wo ein gemeinsamer Schnadgang mit dem Bürgerschützenverein Freckenhorst stattfinde. Treffpunkt der Hoetmarer sei um 14 Uhr am Dorfbrunnen.

Katharina Kortenjann stellte kurz die Social-Media-Aktivitäten des Vereins vor. Auffällig sei vor allem, dass man die Abonnentenzahl bei Instagram verdoppeln konnte. „Nichts ist wichtiger, als am Puls der Zeit dabei zu sein“, sagte Theo Fleuter und lobte Kortenjann für ihr Engagement.

Das Schützen- und Heimatfest findet am 22. und 23. August statt. Einstimmig votierten die Anwesenden dafür, die Festwirtschaft bis 2021 an die Firma Strohbücker zu vergeben.

Die Generalversammlung klang mit einem Bilderrückblick von Markus Mestrup und einer Einlage des Spielmannszuges Sendenhorst aus. Zudem gab es Freibier vom Verein, Kaiser und der Throngesellschaft.