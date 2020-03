„Die Kreisstadt hat mal wieder einen Lauf. Und zwar, zum ersten Male, einen Osterlauf“, jubilieren die Veranstalter. Der 1. Warendorfer Oster-Orientierungslauf startet am Karsamstag, 11. April, um 12 Uhr in der Nähe des Bootshauses am Warendorfer Emssee.

Hauptsponsor ist die Volksbank Warendorf, die dieses Lauferlebnis der besonderen Art unterstützt. Die Veranstaltung wird privat organisiert von den Warendorfer Laufbegeisterten Julian Tatje und Niklas Polomka , die bereits den 1. Warendorfer Weihnachtslauf im Dezember 2019 ins Leben gerufen hatten.

„Uns war schnell klar, dass nach dem Erfolg des Weihnachtslaufes ein weiterer Lauf folgen wird und hatten uns bereits Ende des Jahres für die Osterzeit entschieden“, so Organisator Niklas Polomka. Passend zur Osterzeit und der „Ostereier-Suche“, müssen beim Warendorfer Oster-Orientierungslauf ebenfalls verschiedene Punkte angesteuert und „Ostereier“ gesucht werden. „Die Anforderungen an die Orientierungsfähigkeiten sind aber bewusst gering gehalten, so dass Interessierte aller Alters- und Leistungsklassen am Oster-Lauferlebnis teilnehmen können“, so Ideengeber Julian Tatje. Die Streckenlänge können die Teilnehmenden während des Laufes selbst bestimmen: Zwischen einem und circa 30 Kilometer können gelaufen werden, dafür steht insgesamt ein Zeitfenster von vier Stunden zur Verfügung. Der Oster-Orientierungslauf richtet sich sowohl an Läufer, als auch an Walker, Wanderer oder Spaziergänger.

Kernidee der Lauferlebnisse ist, dass die Veranstaltung „von Läufer für Läufer/Walker“ einen gemütlichen und familiären Charakter haben soll. Darüber hinaus wird sich das „Rennformat“ bei jeder Veranstaltung ändern, um den Teilnehmenden immer wieder abwechslungsreichere und spannende Lauferlebnisse zu bescheren.

Außerdem soll der „Leistungsgedanke“ oder Wettkampfdruck weitestgehend ausgeblendet werden, daher wird auf elektronische Zeitmessung mittels Chip ebenso verzichtet, wie auf Siegerehrungen oder Platzierungen. Geschenke, Urkunden und die ein oder andere Überraschung wird es für alle Teilnehmenden geben, versprechen die Veranstalter.

Wer einen der begehrten Startplätze ergattern will, der kann sich hier anmelden: my.raceresult.com/147647/registration.