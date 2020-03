Anita Stakenkötter , Ur-Gestein der Warendorfer FDP , wird auf dem Ortsparteitag der Liberalen am Montag, 16. März, nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden kandidieren. Aus gesundheitlichen Gründen tritt sie in die zweite Reihe.

Nach Informationen unserer Zeitung werden zwei Namen für den Vorsitz gehandelt: Günter Belt , aktuell zweiter Vorsitzender, und Ronald Hüsemann, Beisitzer. Die Tagesordnung weist die Wahl eines Vorsitzenden und zwei Stellvertreter aus. Aktuell ist Frank Hülsbusch, Warendorfs Stadtprinz) zweiter stellvertretender Vorsitzender.

Neben den Wahlen zum Vorstand wird die FDP ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September benennen. Den Liberalen ist es gelungen, die 20 Wahlbezirke in der Kernstadt und den Ortsteilen zu besetzen. Der Ortsparteitag beginnt am 16. März um 19 Uhr im Hotel „Emshof“. Dem aktuellen FDP-Vorstand gehören an: Anita Stakenköter (Vorsitzende), Günter Belt (Stellvertreter), Frank Hülsbusch (Stellvertreter), Norbert Offers (Schatzmeister), Daniel Hernaiz-Kleine (Schriftführer), Heinz Herte (Beisitzer), Ronald Hüsemann (Beisitzer), Dr. Hans Günther Schöler (Beisitzer) und Fraktionschefin Dr. Beate Janinhoff als koopiertes Vorstands-Mitglied.