In den vergangenen Wochen ist der älteste Teil der Kreimer-Hallen am Groneweg abgerissen worden. Inzwischen sind die Abbrucharbeiten erledigt, seit Donnerstag steht ein Bauzaun, und in wenigen Tagen soll es losgehen mit dem Bau einer modernen Logistikhalle, die die Firma Niehoff Sitzmöbel an diesem Standort errichten möchte.

Weil an der Schlosserstraße, dem Hauptsitz, zu wenig Platz ist, hat das Unternehmen bereits rund 1000 Quadratmeter Lagerkapazitäten auf dem Kreimer-Gelände angemietet.

Das führt zu einem regen Pendelverkehr der Sattelzüge quer durch Freckenhorst. Diese Fahrten könnten mit dem Bau der neuen Halle deutlich reduziert werden, sagt Bernd-Theo Niehoff und verspricht: „Es wird alles effizienter und effektiver.“

Von dem ursprünglichen Gedanken, die Logistikhalle an der Schlosserstraße zu bauen, hatte der Unternehmer rasch Abstand genommen, als sich zeigte, dass die Fläche für das Vorhaben zu klein sein würde. Nun soll auf dem Gelände am Groneweg eine 10 000 Quadratmeter große und zwölf Meter hohe Halle errichtet werden, die als Logistikstandort und Umschlagplatz für den Versand dienen wird.

„Bis alles betriebsbereit ist, dürften wohl zehn Millionen vergraben sein“, skizziert Niehoff das Investitionsvolumen.“ Fertiggestellt sein werde die Halle voraussichtlich im November.

Die Verwaltung bleibe am Standort Schlosserstraße, ebenso der Musterbau. Wie die dann ab November leer stehenden Hallen dort genutzt würden, ob sie möglicherweise in die Fremdvermietung gehen werden, ist laut Niehoff noch offen.