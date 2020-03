Vierte Gruppe für Kita St. Johannes

154 Kinder, vier Überbelegungen inklusive, besuchen gegenwärtig die Kindergärten St. Georg in Müssingen, Zwergenland in Einen und St. Johannes in Milte. Zu den 104 Bestandskindern in diesem Sozialraum kommen 61 Neuanmeldungen. Für 50 dieser Kinder gibt es, wie Stadtjugendpfleger Ansgar Westmark am Mittwochabend im Bezirksausschuss Einen-Müssingen/Milte berichtete, einen Kindergartenplatz.

Sieben Ü3-Kinder aus Milte, kündigte er an, müssten daher künftig den Kindergarten St. Georg in Müssingen besuchen, sieben weitere Kinder, deren Eltern aufgrund des Umfangs ihrer Berufstätigkeit oder der sozialen Situation nicht zwingend auf einen Kita-Platz angewiesen seien, können ihre unter Dreijährigen in der Zwergengruppe in Milte unterbringen. Im Zuge des smarten Aufnahme-Managements bestehe ferner für U3-Kinder die Möglichkeit, auf einen frei werdenden Platz nachzurücken, sobald ein U3-Kind in die Ü3-Gruppe wechsele. Ein Kind aus Raestrup, das den Kindergarten St. Georg besuchen wollte, muss auf eine Einrichtung in Telgte ausweichen, ein weiteres, dessen Eltern sich mit dem Gedanken an einen Umzug in den Sozialraum tragen, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen haben, wird eine Kita in Warendorf besuchen müssen. Dass Kinder von Milte nach Müssingen fahren müssen, „ist eine im Sozialraum vertretbare Lösung“. Und sei im Übrigen schon länger bekannt, bemerkte Westmark. In einer Powerpoint-Präsentation verwies er ferner auf die Nachfrage-Quote. Während die Nachfrage für unter einjährige Kinder auf Kreisebene bei 3,91 Prozent liegt, verzeichnet das Jugendamt für den Sozialraum Einen-Müssingen-Milte dazu keine Nachfrage. Perspektivisch rechnet Westmark aber auch hier mit einer zweiprozentigen Nachfrage. Bei den U2-Kindern liege die Nachfragequote bei 27 Prozent im Sozialraum, auf Kreisebene seien es 35 Prozent. Perspektivisch sei auch hier von einer Nachfrage in Höhe von 32 Prozent im Sozialraum auszugehen. Das, so Westmark, habe auch damit zu tun, dass sich berufliche Bedingungen änderten, Bedarfe größer würden und Eltern mehr Vertrauen in eine Kita-Betreuung hätten. Die Nutzung der Kitas durch Zwei-und Dreijährige sei liege schon jetzt im Sozialraum bei 90 Prozent, damit höher als auf Kreisebene (76 Prozent). Er gehe davon aus, dass die Nachfrage sich auch in Einen-Müssingen-Milte auf etwa 95 Prozent erhöhen werde, was dem Bundesdurchschnitt entspräche. Die Nachfragequote der Drei- bis Sechsjährigen liege im Sozialraum schon heute bei 100 Prozent.

Mit Blick auf eine leicht ansteigende Geburtenrate und die geplante Entwicklung von Baugebieten im Sozialraum lässt die Fachleute vermuten, dass es weiteren Bedarf geben wird. Dabei wird es schon jetzt eng in der Milter Kita. Kaum hatten sich die Gremien auf Einrichtung einer dritten Gruppe geeinigt, den Architekten Rüdiger Braun mit der Umsetzung beauftragt und die GF III-Gruppe ins Pfarrheim ausgelagert, müssen sie sich nun Gedanken um eine vierte Gruppe machen, die in einem noch zu errichtenden Obergeschoss untergebracht würde. Braun stellte die Pläne im Bezirksausschuss vor.

Danach würde die GF III-Gruppe in das noch zu errichtende Kita-Obergeschoss (es wird auf das Mauerwerk des Untergeschosses aufgesetzt) ziehen, während im Untergeschoss zwei GF I-Gruppen und eine GF II-Gruppe untergebracht würden. Die Umsetzung im laufenden Betrieb wäre nach Ansicht Brauns kein Problem. Die pädagogische Arbeit werde nicht gefährdet. Mit der Baumaßnahme dürften die Erweiterungsmöglichkeiten der Einrichtung allerdings ausgereizt sein. Weitere Anbauten sind nach Aussage des Architekten ausgeschlossen, weil das Außengelände das nicht hergebe.