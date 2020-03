Kundschaft mag es nachhaltig

Auch Unternehmen können nachhaltig arbeiten und das ohne rote Zahlen zu schreiben – das behauptet zumindest Jungunternehmer Johannes Austermann . Er übernahm erst im vergangenen Jahr das örtliche Kino „Scala Filmtheater“ und setzte sich direkt das Ziel, dieses möglichst klimaneutral zu führen. „Es gibt immer eine gute Alternative, man muss es nur wollen“, ist sein Motto.

Der erste Schritt: Umstellung auf Öko-Strom. „Er ist zwar etwas teurer, aber der Aufwand, um ihn zu gewinnen. ist auch höher“, räumt der Kinobetreiber ein. In anderen Bereichen sei der Einkaufspreis umweltfreundlicher Alternativen identisch oder sogar günstiger. Bei Nacho-Schalen setzt das Scala auf Zuckerrohr und konnte dennoch den Preis pro Schale halten. Die Popcorntüten aus recyceltem Papier wirken retro, sind umweltfreundlich und im Einkauf für das Kino sogar noch günstiger.

Einwegbecher sucht man an der Theke vergebens. Mehrwegbecher sind das Höchste der Gefühle, im Regelfall werden die Getränke vom Fass direkt in ein Glas gezapft und mit Glashalm serviert. „Manchmal gucken die Gäste schon komisch. Besonders Eltern mit kleineren Kindern fragen dann nach Plastikalternativen“, gesteht Austermann, bleibt aber hart. Die einzigen Produkte, bei denen er nicht ohne Plastik auskommt, sind Süßigkeiten. Hier sucht er bereits nach Alternativen. „Wir überlegen, kleine Papiertüten zu nehmen und die Süßigkeiten portionsweise abzupacken“. Auch für 3D-Filme hat das Kino vorgesorgt. Bereits 400 Mehrweg-Brillen warten auf ihren Einsatz. „Nach jedem Gebrauch müssen die Brillen gereinigt werden. Danach sind sie quasi wie neu. Herkömmliche Brillen landen eigentlich nur im Müll“, berichtet Austermann.

Und für die Zukunft? Der Jungunternehmer denkt bereits weiter und spekuliert über die Kinoplakate. „Man weiß ja auch gar nicht, wie lange die noch gedruckt werden. Hier wäre eine digitale Variante für uns eine gute Alternative.“

Das Hauptproblem, Endkonsumenten und auch Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Einkaufen zu bewegen, sieht Austermann in den Köpfen der Menschen. „Es ist einfach Bequemlichkeit. Natürlich ist es für uns ein Mehraufwand die Gläser zu spülen und zu verräumen. Aber eine bessere Alternative als ein riesiger Müllberg.“

Um nachhaltig zu arbeiten, müsse man möglichst lokal handeln, findet der Unternehmer. „Kurze Wege sind wichtig. Wir bekommen unsere Getränke alle aus Oelde. Muss es denn wirklich das original bayerische Bier sein?“ Lange Wege sind für Austermann kontraproduktiv.

Für ihn hat insbesondere der Endverbraucher eine Schlüsselrolle, da dieser den Markt mitbestimme. Entscheide er sich gegen den Kauf oder eben den Kinobesuch, könne er Druck ausüben. „Dass Nachhaltigkeit in unserer Kundschaft immer wichtiger wird, merken wir an den Bewertungsportalen. Dieser Punkt wird mittlerweile häufig angeführt“, berichtet Austermann über mehr als 90 Prozent positive Bewertungen. „Kino ist eigentlich nicht lebensnotwendig sondern just for fun. Umso wichtiger, dass unsere Kunden ohne schlechtes Gewissen ins Kino gehen können.“