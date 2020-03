14 Mannschaften traten am Samstagabend im O Sole Mio in der Endausscheidung in der Kegelmeisterschaft gegeneinander an. Sechs Herren-, vier Frauen- und vier gemischte Teams mit je sechs aktiven Spielern ließen die Kugel rollen.

Gespielt wurde hauptsächlich um die Ehre, zu gewinnen gab es aber natürlich auch einen glänzenden Pokal. Die Vorentscheidungen fanden bereits seit Dezember statt, so dass alle Teilnehmer dem Finale entgegenfieberten. Überwiegend „Wiederholungstäter“ traten zum Turnier an. Nur bei den Herren gab es mit dem „Fightclub“ einen Neuzugang. „Eigentlich sollen in der Endausscheidung immer sechs Mannschaften stehen. Wir würden uns freuen, wenn wir für nächstes Jahr bei den Damen und den gemischten Mannschaften auch sechs haben“, erzählte Paul Schulte vom Organisationsteam. Neben ihm helfen bei der Vorbereitung und Durchführung Ramona Pomberg, Daniel Pröbsting und Ronny Primke mit.

Ralf Sawukaytis von der Warendorfer Sportunion, dessen Abteilung die Veranstaltung ausgerichtet hat, freute sich, so viel Kegler auf einem Haufen zu sehen. „Es ist schön zu sehen, dass es noch Kegler gibt die sich einbringen.“ Geehrt wurden nicht nur die Siegermannschaften, sondern auch die besten Einzelwertungen. Doro Kintrup räumte 104 Holz ab und gewann so den ersten Platz. Bei den Männern war Hartmut Becker mit 110 Holz an der Spitze.

„Die Luftpumpen“ siegen seit 2012

Mit 576 Holz stand bei den Herren die Mannschaft „Die Luftpumpen“ auf dem Siegertreppchen – die unangefochtenen Sieger des Turniers seit 2012. „Die frechen Früchtchen“ errangen bei den Damen mit 487 Holz den ersten Platz. Bei dem gemischten Team räumten „Die roten Killer“ insgesamt 513 Holz ab und gewannen damit.