Eine spannende Musikauswahl, eine sehr gute musikalische Leistung und ein hoher Unterhaltungswert: Das erste Konzert des Orchestervereins Freckenhorst im Theater am Wall bot den Zuschauern einen unterhaltsamen wie abwechslungsreichen Samstagabend und wurde so zum vollen Erfolg.

Schon vor Betreten des TaW-Foyers wurden die Zuschauer auf das Thema des Konzerts – „Reise durch die Zeit“ – aufmerksam gemacht. Ein Delorean stand mit hochgeklappten Türen vor dem TaW. Mit so einem Fahrzeug sind die Protagonisten vor über 30 Jahren im Film „Zurück in die Zukunft“ durch die Zeit gereist.

Eine Reise, die die Musiker des Orchestervereins an diesem Abend mit ihrem Publikum musikalisch unternahmen. Beginnend, natürlich nach der Begrüßung durch Film-Held „Doc Brown“ (Lorenz Wiedeler), mit dem Titelsong zum Film „Zurück in die Zukunft“, zeigten die Musiker unter dem Dirigat von Fabian Feldhaus, dass sie verschiedene Genres beherrschen, ob humorvoll mit „Always look on the Bright Side of Life“ aus dem Film „Leben des Brian“, kultig mit einem flotten Mix aus den besten Hits der 1980er Jahre oder rockig mit einem Bon Jovi Rock-Mix.

Mit den besten Michael Jackson Hits, dem James-Bond-Titelsong „Skyfall“ und „Seven Nation Army“ bewies das Jugendorchester ebenfalls, ein großes Spektrum an Können.

Überraschungen hatte das Konzert ebenfalls einige zu bieten. So für Andreas Uhkötter. Der Vorsitzende des Orchesters wird nach 18 Jahren sein Vorstandsamt in jüngere Hände geben. „Du warst immer Antreiber in unserem Verein“, würdigten die Musiker das vorbildliche Engagement des Vorsitzenden. Sie hatten heimlich eines seiner Lieblingslieder, „Hootenanny“ einstudiert. Von einem Ehrenplatz verfolgte Andreas Uhkötter das Ständchen, bei einem großen Bier und einem Braken, sichtlich erfreut.

Ein Ständchen spielten die Musiker auch für Geva Hustert, die seit etlichen Jahren beim Probenwochenende ebenso gekonnt wie lecker für das leibliche Wohl der Musiker sorgt und am Samstag ihren Geburtstag feierte.

Nach der Pause überraschte die Musiker mit einer neuen Optik. Stolz präsentierten sie ihre neuen Uniformen in edlem Blau mit modernem Logo. Vor rund eineinhalb Jahren war die Entscheidung gefallen, neue Uniformen anzuschaffen, da einige alte zu ersetzen waren. „Es war gar nicht so einfach – den Stoff gab es nicht mehr“, erläuterte Uhkötter, warum der Verein nun ein neues Outfit trägt. Er dankte allen Spendern, die die Anschaffung ermöglicht haben.