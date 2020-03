Am 26. April werden zahlreiche Gäste aus dem gesamten Stadtgebiet zur dritten Hoetmarer Gewerbeschau mit angeschlossenem Sattelfest erwartet. Aber nicht nur an diesem Tag, sondern den gesamten Sommer über wollen die Hoetmarer ihr Golddorf von seiner besten Seite präsentieren. Aus diesem Grund fand am Samstag bereits zum 21. Mal die große Dorfsäuberungsaktion des Schützen- und Heimatvereins statt.

„Ich bin total begeistert, wie viele Leute gekommen sind“, rief Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereins den schätzungsweise 120 Helfern zu: „Ob groß, ob klein. Ob Vereine oder Fußgruppe. Alle sind gekommen und wir haben heute einen guten Schnitt durch die Gesellschaft.“ Besonders begrüßte Drees den amtierenden Schützenthron um König Stephan Wiggeringloh und die Kinderfeuerwehr.

An der ehemaligen Stellmacherei teilten sich die Helfer in Gruppen auf und begaben sich bei herrlichem Sonnenschein auf die neun Strecken. Während die Kinderfeuerwehrleute mit Betreuern quer durch das Dorf zogen und Flächen von Unrat säuberten, auf denen sie täglich spielen – zum Beispiel an der Grundschule, am Sportplatz oder im Wiebusch –, wurden im Außenbezirk alle Wirtschaftswege, Plätze und Gräben von Müll befreit, der in der Umwelt nichts zu suchen hat. Zudem reinigten die Feuerwehrleute alle Buswartehäuschen, die Ruhebänke und die Ortseingangsschilder rund um Hoetmar, sodass Einheimische wie Gäste auf ihren Spaziergängen und Radtouren eine Pause einlegen und sich wohlfühlen können.

Der gesammelte Müll wurde schließlich in einen von der Stadt Warendorf zur Verfügung gestellten Container gefüllt. Um die fachgerechte Entsorgung kümmert sich in den nächsten Tagen die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf, die die Müllsammelaktion auch mit Müllsäcken, Greifzangen und Warnwesten unterstützte. „Der Container ist stattlich gefüllt“, sagte Ansgar Drees. „Trotzdem berichten uns die Teams unisono, dass das Müllaufkommen Jahr zu Jahr zurückgeht. Diese erfreuliche Entwicklung führen wir auch darauf zurück, dass wir uns immer wieder engagieren.“ Die Müllsammelaktion klang bei einem Grillen an der Stellmacherei aus.