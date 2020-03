Laute Musik drang am Samstagnachmittag aus der Wohnung eines 46-jährigen Warendorfs in der Wagnerstraße. Andere Anwohner fühlten sich gestört und alarmierten die Polizei. Als die Beamten an der Wohnung des 46-Jährigen eintrafen, verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte Warendorfer aggressiv und bedrohte die Polizisten mit einem Messer. Dann zog sich der Mann in die Wohnung zurück. Den Beamten gelang es, die 47-jährige Partnerin aus der Wohnung zu lotsen. Allerdings versuchte sie – ebenso wie Anwohner – trotz polizeilicher Weisung – in die Wohnung zu gelangen. Als der Warendorfer einige Zeit später vor die Wohnungstür trat, überwältigten die Beamten den Mann und fesselten ihn. Während der Fahrt im Streifenwagen spuckte der 46-Jährige die Polizisten an. Bis zu seiner Ausnüchterung blieb der Warendorfer in Gewahrsam. Die Beamten leiteten gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein, ebenso gegen die 47-jährige Partnerin