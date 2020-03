Tag der offenen Tür vor Absage

Warendorf -

Das Warendorfer Krankenhaus hat wegen des Corona-Virus Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So wird darüber nachgedacht, den für Sonntag, 29. März, geplanten Tag der offenen Tür anlässlich der Einweihung des Krankenhaus-Anbaus abzusagen. Das diskutierte am Montagabend die Klinik-Einsatzleitung, die aufgrund der aktuellen Situation mindestens wöchentlich tagt. Am Dienstag soll noch das Krankenhaus-Kuratorium dazu gehört werden. Ein generelles Besuchsverbot hat die Klinik noch nicht ausgesprochen, da es noch keinen Corona-Fall im Josephs-Hospital gibt.