Das Coronavirus hat auch den Kreis Warendorf erreicht. Aktuell gibt es zwar noch keinen Fall einer bestätigten Corona-Infektion in Warendorf. Dennoch reagieren Veranstalter in Warendorf und sagen Konzerte, Einweihungsfeiern und andere Aktionen ab. So hat nicht nur das Warendorfer Krankenhaus seinen Tag der offenen Tür (29. März) anlässlich des Klinikanbaus abgesagt, sondern auch die Bischöfliche Realschule verschiebt vorsorglich ihre für Freitag, 20. März, geplante Einweihung ihres Schulgebäudes. Neuer Termin: 5. Juni.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen vorsorglich abzusagen. Am Berufskolleg als größte Schule in Warendorf läuft der Unterricht derzeit planmäßig. Auch die Schließung anderer Schulen ist aktuell kein Thema.

Aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Pandemie sagen die Diözesanleitung und die Geschäftsleitung der Malteser den diesjährigen Ehrenamtstag der sozialen Dienste im Pfarrheim St. Josef am Samstag, 14. März, in Warendorf ab. „Wir bedauern diesen Schritt sehr, aber sehen es als gesellschaftliche Verpflichtung an, uns aktiv daran zu beteiligen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.“

Auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes wird auch das für Sonntag, 15. März, um 17 Uhr, im Theater am Wall angekündigte 14. Konzert des Symphonieorchesters Warendorf abgesagt. Die Absage gilt auch für die geplante Aufführung am Samstag, 14. März, um 20 Uhr in der Petrikirche zu Versmold. Mit dieser Maßnahme sollen mögliche Infektionsketten unterbrochen werden, um so das Tempo der Ausbreitung zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen. Die Konzert-Liebhaber werden um Verständnis gebeten. Eine Verschiebung auf einen späteren Termin sei wegen der unsicheren Prognose zum weiteren Verlauf der Ausbreitung des Erregers nicht möglich. Für die Kartenbezieher der Vorverkaufsstellen in Warendorf wird angeboten, die Tickets entweder am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr, oder am Dienstag, 24. März, zwischen 15 und 17 Uhr, im Sophiensaal zurückzugeben. Die Kosten werden erstattet.