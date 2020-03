Werk eines namhaften Künstlers wird verlost

In seinem Haus in Warendorf habe er für das Bild einfach keinen Platz gehabt, gibt Becker zu und versichert: „Mir ist es wichtig, dass das Bild nach Freckenhorst zurückkommt.“ Um sich des Freundes mit den von Arbeit kündenden „Marmorhänden“ zu erinnern, brauche er das Bild nicht. Darum hat er das Gemälde, das vier Jahre vor Reckers Tod im Freckenhorster Atelier an der Warendorfer Straße entstanden ist, dem Arbeitskreis Krüßing für die Verlosung zur Verfügung gestellt. „Ich freue mich, wenn es jemand bekommt, der es zu schätzen weiß“, sagt Becker.

Das Bild, das einen zunächst klar definierten Weg zeigt, der in einem Nichts aus warmen Farben abrupt zu enden scheint, rege zum Philosophieren an, findet Becker. Tatsächlich könnte das Gemälde Sinnbild des viel zu kurzen Lebensweges seines Schöpfers sein. Der am 25. Mai 1951 geborene Künstler hatte nach dem Schulbesuch in Freckenhorst eine Lehre als Kunsttischler absolviert. 1972 bestand er die Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule Münster. Seit 1982 arbeitete er freischaffend, schuf unter anderem den von einer goldenen Hellebarde gekrönten Geschichtsstein am Kreisverkehr an der Sassenberger Straße und erhielt sogar einen Auftrag für das Nationalmuseum in Jakarta/Indonesien. Am 30. Dezember 2008 starb er an den Folgen eines Unfalls.

Wie alle anderen Preise wird auch der Hauptpreis der Verlosung im Vorfeld im Schaufenster der Stiftsapotheke (ab 1. April) ausgestellt. Lose zum Preis von zwei Euro sind ab sofort bei den Mitgliedern des Arbeitskreises erhältlich. Sie wurden auch am Mittwochabend während der KFD-Generalversammlung angeboten und werden auch am Samstag während der Generalversammlung der Bürgerschützen erhältlich sein.