Kommt gesellschaftliches Leben zum Erliegen?

Das neuartige Coronavirus ist im Alltag angekommen und verunsichert auch die Menschen in Warendorf. Veranstalter sagen Aktionen ab, selbst Jahreshauptversammlungen werden hinterfragt und gegebenenfalls gestrichen. Kommt das gesellschaftliche Leben in der Kreisstadt zum Erliegen? Die Stadt Warendorf hat sich dazu entschlossen, Veranstaltungen auf den Prüfstand zu stellen. Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Corona-Infektionen hat die Stadt den „Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)“ einberufen. Die Stadtverwaltung bereite sich derzeit darauf vor, notwendige Entscheidungen treffen zu können und geeignete Maßnahmen möglichst umgehend umsetzen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stabsarbeit erfolge in ständiger Abstimmung mit der übergeordneten Gesundheitsbehörde des Kreises Warendorf. In der SAE-Sitzung am Mittwoch sei insbesondere thematisiert worden, wie mit Veranstaltungen im Stadtgebiet umgegangen werden soll. Nach einer erforderlichen Abstimmung mit dem Krisenstab des Kreises werde Warendorf am Donnerstag ein erstes Ergebnis mitteilen. Der Kreis und die Stadt orientierten sich bei ihren Entscheidungen an den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW.

Danach ist davon auszugehen, dass Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern aus Vorsorge und zur Verhinderung einer möglichen Ausbreitung abgesagt werden. Hintergrund: Mit der Absage sollen mögliche Infektionsketten unterbrochen werden, um so das Tempo der Coronavirus-Ausbreitung zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen. Fragen über Fragen: Wird es vorübergehend keine Theatervorstellungen mehr geben? Findet der Züchtersonntag (22. März) im Landgestüt wie gewohnt statt? Was ist mit dem Late-Night-Shopping mit Nachtflohmarkt und Streetfood am 27. März? Und findet die Garten & Ambiente-Lebensartmesse am 3. und 5. April im Landgestüt statt? Tanz in den Mai – Ja oder Nein?

Während die für den 26. April geplante Hoetmarer Gewerbeschau abgesagt wurde, steht das Sattelfest noch im Veranstaltungskalender. Aktuell gibt es in Warendorf keinen bestätigten Coronavirus-Fall. Allerdings sollen nach Informationen unserer Zeitung vorsichtshalber vier Personen mit Warendorfer Adresse unter häusliche Quarantäne gestellt worden sein, die Kontakt mit einem Mann aus Beelen hatten, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Stand Mittwoch gibt es sieben Coronavirus-Fälle im Kreis: Ahlen (drei Fälle), Beckum, Beelen, Oelde und Everswinkel.