Der Helm passend zum Dienstfahrrad ist längst schon da für Jürgen Eckloff . Der Warendorfer hat jetzt die Nachfolge von „Dorfsheriff“ Dieter Wohlgemuth angetreten, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Der neue Bezirksbeamte, so verkündete Landrat und Polizeichef Dr. Olaf Gericke gestern im Pressegespräch, ist seit 39 Jahren Polizist und bringt viel Erfahrung mit in die neue Aufgabe. Bereits seit 1991 ist er im Kreis Warendorf tätig und hat zuvor auch Erfahrung in größeren Dienststellen wie beispielsweise in Köln oder beim Polizeipräsidium Münster als Oberzentrum gesammelt. Als Diensthundeführer war Eckloff auch bundesweit im Einsatz. Zusätzlich hat er intensive Erfahrungen gesammelt als Kontaktbeamter für muslimische Institutionen, die er für den Nordkreis auch weiter übernehmen wird. „Der Bezirksbeamte ist das Gesicht der Polizei vor Ort, er ist für viele erster Ansprechpartner“, so Dr. Gericke. Was ihn in Warendorf als Bezirksbeamter erwartet, das durfte Eckloff bereits während einer dreiwöchigen Hospitationsphase gemeinsam mit seinem Vorgänger kennenlernen. Eckloff freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich werde viel mit dem Fahrrad unterwegs sein, da gehört der nagelneue Helm dazu, ganz klar“, macht der verheiratete Familienvater klar. Schließlich wird er auch viel Kontakt zu Kindern haben, wenn es um die Aufgabe der Schulwegsicherung geht. Da darf die Vorbildfunktion nicht aus dem Blick geraten. Der 58-jährige Warendorfer hat sich ganz bewusst um die neue Position bemüht und Interesse bekundet. Jetzt kann es für ihn losgehen als neuer „Dorfsheriff“.