Vollblut-Liebe: Rennfieber ausgelöst

Eigentlich sind 25 Jahre Warendorfer Rennverein ein Grund zum Feiern. Denn der Rennverein Warendorf hat Zeiten erlebt – und zwar Anfang der 2000er Jahre – in denen er eine ganz große Portion Pferderennsport-Flair über Warendorf versprüht hat. Die Warendorfer Renntage wurden damals zum Begriff – und zwar nicht nur für die Freunde der edlen Vollblüter , sondern auch auch für ein breites Publikum von Nah und Fern. Die Träne im Knopfloch des Vereinsvorsitzenden Ferdinand Leve und seiner beiden Stellvertreter Uli Langenbach und Martina Werring hat beim Rückblick auf 25 Jahre Rennverein allein damit zu tun, dass der für den kommenden Samstag geplante Rennball aufgrund der aktuellen Corona Situation abgesagt werden musste. „Wir können eine solche Veranstaltung einfach nicht verantworten. Doch ein Jubiläum findet ja über das ganze Jahr statt, der Ball wird nachgeholt“, tröstet Ferdinand Leve sein Vorstandsteam und auch die potenziellen rund 100 geladenen Gäste. Einige von ihnen hatten bereits im Vorfeld abgesagt,. Ausgerichtet war der Ball als ein Dankeschön für all die Helfer und Sponsoren, die den Verein über die Jahre unterstützt haben. Der freudige Anlass aber bleibt, denn 25 Jahre Rennverein Warendorf sind ein Stück Geschichte im Pferderennsport für Warendorf. Am 10. Februar 1995 gründete sich der Warendorfer Rennverein. Es war eine Neugründung, denn der erste Rennverein aus dem Jahre 1919 hatte Ende der 20er Jahre bei seinen Veranstaltungen stets mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Nach einem Versuch des Wiederauflebens im Jahre 1938 wurde der Verein 1947 endgültig aus dem Vereinsregister gelöscht.

1995 sollte mehr aus dem Rennverein werden – und das wurde es auch. Das lag nicht zuletzt darin begründet, dass die Idee der Gründung damals aus einer klassischen Keimzelle des Pferderennsport entstand. Ferdinand Leve nennt dazu rückblickend im WN-Gespräch einige Größen des Pferderennsports wie Züchter und Trainer Walter Sprengel oder den erfolgreichen Jockey Andrasch Starke, die Erfolgs-Trainerin Jutta Schultheiß sowie die Familie Schütz. Sie alle waren im Rennsport mit Vollblutpferden aktiv und haben in Warendorf viele mit ihrem Können und ihrer Begeisterung „angesteckt“. Als sich dann im Jahr 2000 die Möglichkeit zum Bau einer Rennbahn auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Gebiet Velsen auftat, ging alles Schlag auf Schlag – am 10. Juni 2001 fand der erste Warendorfer Renntag statt. Er wurde ein Riesenerfolg. Die äußerst erfolgreiche Veranstaltung dehnte sich in den Folgejahren auf zwei bis drei Renntage aus und wurde bis 2006 fortgesetzt. Danach flachte der Rennsport allgemein etwas ab und der Verein entschloss sich, den großen Rennbahnen nicht auch noch Konkurrenz machen zu wollen. Aber es ging weiter mit Veranstaltungen wie das „Schaufenster-Vollblut“ oder den Tag der Gestüte, die der Rennverein als Veranstalter ins Leben rief. „Leider ohne viel Unterstützung durch das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen“, bedauert der Vorstand. In den vergangenen Jahren allerdings konzentrierten sich die Mitglieder darauf, gemeinsam interessante Rennveranstaltungen zu besuchen.