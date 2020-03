Als die Mitglieder des Arbeitskreises „Aktiv im Ruhestand“ 2015 von einer jungen Frau aus Aserbaidschan angesprochen wurden, die sich beklagte, dass niemand mit ihr außerhalb der Schule Deutsch spreche, wurde eine neue Idee geboren. Zunächst die, ein gemeinsames Frühstück zu organisieren mit allen geflüchteten Menschen in Hoetmar. Fast 100 Flüchtlinge aus sieben Nationen nahmen diese Einladung gerne an. Die junge Frau, die den Stein ins Rollen gebracht hatte, spricht ziemlich gut Deutsch und diente damals als Übersetzerin.

Aus dem einmaligen Treffen ist dann der Arbeitskreis Integration entstanden. Sechs ehrenamtliche Helfer setzen sich seither für dieMenschen ein, die auf der Flucht sind, und eine neue Heimat in Hoetmar suchen.

Jetzt feiert der AK seinen fünften Geburtstag. Und zwar am 28. März ab 16 Uhr mit einem großen Fest im Pfarrheim. „Es soll ein Dankeschön sein, auch im Namen der Flüchtlinge. Wir sagen Danke all jenen, die geholfen haben und noch immer helfen“, erklärt Adelheid Vollmann . Es gibt syrische Musik und eine vielfältige internationale Küche. „Die Frauen kochen typische Spezialitäten aus ihren Heimatländern“, macht die Sprecherin des Arbeitskreises Inte­gration Appetit. Eingeladen ist aber ebenso jeder, der sich für die Kultur der Flüchtlinge interessiert. Wer sich auch engagieren und den Geflüchteten als Pate helfen möchte, kann sich an diesem Tag zudem über die Arbeit informieren. „Der Hauptteil besteht in der Betreuung. Es geht zum Beispiel darum, die Menschen im Alltag zu unterstützen. Etwa bei Arztbesuchen, bei den Sprachkursen beim Übersetzen lassen der Zeugnisse oder bei der Suche nach einer Ausbildung“, erörtert Reimund Weiler, ein Mann der ersten Stunde,das Spektrum.

Der engagierte Hoetmarer wünscht sich mehr Ehrenamtliche im Arbeitskreis. Auch Adelheid Vollmann würde sich freuen, wenn sie mehr Menschen für ihre Arbeit begeistern könnte. Sie sagt, sie stehe zwar manchmal vor Herausforderungen, aber wenn diese überwunden seien, bekomme man von den Flüchtlingen so viel zurück. „Sie sind so dankbar und die Patenschaften sind wirklich kein Full-Time-Job“, betont Adelheid Vollmann.

Die Helfer organisieren zudem aus Spenden Feste und kleine Ausflüge. „Die erste Fahrt ging nach Münster zum Zoo. Das war toll. Alle hatten sehr viel Spaß“, erinnert sich Adelheid Vollmann.

Derzeit leben 57 geflüchtete Menschen in Hoetmar. Darunter 29 Erwachsene und 28 Kinder. Sie kommen aus dem Libanon, Irak, Aserbaidschan, Syrien, Bangladesch, Afghanistan und Eritrea. Die meisten sind im Asylverfahren und hängen oftmals mehr als zwei Jahre in der Warteschleife.