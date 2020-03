Stadt schließt das Theater

Die Corona-Pandemie hat spürbare Folgen: Die Stadt Warendorf schließt ihr Theater. Zu diesem Schritt kam der Corona-Krisenstab (Stab für außergewöhnliche Ereignisse, kurz SAE) am Donnerstagabend. Nach stundenlanger Tagung und in Abstimmung mit der übergeordneten Gesundheitsbehörde des Kreises Warendorf, wird in einem ersten Schritt das Theater am Wall ab sofort bis zum 19. April (Ende der Osterferien) geschlossen. Der Jour fixe am heutigen Freitag fällt aus. In einem zweiten Schritt wird für öffentliche Veranstaltungen, die auch in dem Zeitraum bis nach den Osterferien stattfinden, in Abstimmung mit dem Veranstalter eine individuelle „Risikobewertung“ durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Fakt ist: Aktuell fallen nicht nur Events mit mehreren hundert Besuchern, sondern auch viele kleine Veranstaltungen der Sorge um eine weitere Ausbreitung des Virus zum Opfer. Die Westfälischen Nachrichten stellen die bekannt gewordenen Absagen hier zusammen (ohne Anspruch auf Vollzähligkeit): Das NRW-Landgestüt hat die Hengstschau am 14. März und den traditionellen Züchtersonntag am 22. März, gestrichen. Erstmals findet die Hengstschau ohne Zuschauer – online statt (s. Bericht Lokalseite 2).

Die Volkshochschule streicht zwei Vorträge: 17. März, „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ und 19. März „Ein Jahr an der Westküste Irland“.

Abgesagt: die Kinderlesung im Westpreußischen Landesmuseum am heutigen Freitag. Der DRK-Ortsverein Freckenhorst tagt nicht am 20. März. Auch die Aktivenversammlung wird vertagt. Die Frauengemeinschaft St. Josef streicht den kulinarischen Filmabend am 17. März. Der für den 14. März geplante Ausflug der Nachbargemeinschaft Blumenthal findet nicht statt.

Ebenfalls gestrichen: die Jahreshauptversammlung der Behindertensportgemeinschaft (BSG) am 20. März. Zudem werden ab sofort alle Reha-Sport-Angebote der BSG ausgesetzt. Auch das Doppelkopfturnier am 25. März fällt aus. Das Malteser Marienheim sagt die geplante Veranstaltung zur Verabschiedung der Ordensschwestern am 20. März ab.

Stand Donnerstagabend gibt es elf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Warendorf.