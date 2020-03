Etwas Wohnraum für Ortsteile

Breiten Raum im Bezirksausschuss Freckenhorst-Hoetmar nahm das Thema Siedlungsentwicklung für die Ortsteile ein. Baudirektor Peter Pesch berichtete, dass nun in allen Ortsteilen Flächen zur Verfügung stünden, die einer Wohnbebauung zugeführt werden könnten. Etwas kleiner würde diese auf dem Tacke-Gelände ausfallen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei dort, das hätten sehr sachliche Gespräche gezeigt, eine grundsätzliche Neuordnung für den gewerblichen Bereich durch Flächentausch einvernehmlich nicht möglich. Allerdings könne die Verwaltung sich vorstellen, noch vor den Sommerferien im nördlichen Bereich des Geländes die nötigen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung zu schaffen. Wie viele Wohneinheiten auf dem Areal entstehen könnten, konnte Pesch noch nicht sagen. Er verwies darauf, dass es mit Sicherheit auch Geschosswohnungsbau geben werde und dass es sich um ein „kleines, überschaubares Gebiet“ handele, das in zentraler Lage entstehen könne.

Für eine weitere Fläche im Bereich der Everwordschule und des angrenzenden Sportplatzes schlug Pesch vor, schnellstmöglich die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines dringend benötigten Kindergartens zu schaffen. Ein Vorschlag, dem der Ausschuss, wie berichtet, gerne folgte. Denkbar wäre in diesem Bereich auch zusätzliche Wohnbebauung.

Freckenhorst: An der Everwordschule und auf Tacke-Gelände

In Hoetmar ist es der Verwaltung gelungen, Flächen zu kaufen. Die eine würde eine gewerbliche Flächenentwicklung im Süden des Dorfes ermöglichen. Auf einer zweiten Fläche am Nordrand des Ortsteils, im Bereich der Stellmacherei, soll nach den Vorstellungen der Bauverwaltung ein Wohngebiet entwickelt werden. Mit der Flächenplanung komme man in ländlichen Ortsteilen allerdings nur voran, wenn Flächen an anderer Stelle im Stadtgebiet „gedanklich sozusagen zurückgeben“ würden. Das schlage die Bauverwaltung auch in diesem Fall vor. Geeignet erscheine eine Fläche am Nordwestrand von Freckenhorst. Pesch erläuterte dazu, dass die Stadt seit Jahren das System des Flächentauschs praktiziert habe. Doch diese innerhalb der Ortsteile zu praktizieren, sei nicht mehr möglich. „Das halten wir so nicht mehr durch“, bemerkte Pesch. „Um in allen Ortsteilen etwas zu bewegen, haben wir diese Denke aufgegeben und würden Flächen, die in absehbarer Zeit in den Ortsteilen nicht zu entwickeln sind, in dem Gesamttopf der Flächen Stadt Warendorf sehen und der Landesplanung insofern die Fläche in Freckenhorst anbieten, um in Hoetmar etwas zu verwirklichen.“

Natürlich müsse auch ein entsprechender Bedarf in Hoetmar nachgewiesen werden. Überhaupt seien alle Bauwilligen gefordert, ihren Bedarf an Bauplätzen kundzutun, am besten auf der Internet-Seite www.warendorf.de/baugrundstuecke/ Wer sich in das dortige Formblatt eintrage, müsse der Verwaltung gestatten, die Regionalplanung über diesen Bedarf zu informieren.

Hoetmar: an der Stellmacherei

Befürchtungen einiger Ausschuss-Mitglieder, dass Freckenhorst ein Flächenproblem bekommen könnte, wenn es 2,6 Hektar zugunsten der Realisierung von Bauland in Hoetmar und weitere 2,5 Hektar zum Ausgleich für ein in Einen-Müssingen geplantes Baugebiet auf dem Gelände einer Gärtnerei „abgeknapst“ bekäme, suchten Pesch und seine Kollegin Doris Krause zu zerstreuen. Sollten alle Baugebiete in Freckenhorst vollgelaufen sein, werde man sich mit der Regionalplanung neu unterhalten, versicherten sie. Trotzdem sah Martin Richter (CDU) sich noch nicht in der Lage, auf den Ausführungen Peschs basierende Aufstellungsbeschlüsse für Flächennutzungs- und Bebauungspläne im Ortsteil Hoetmar zu beschließen. Nach einer Sitzungsunterbrechung, in der sich alle Fraktionen berieten, meldeten alle Ausschussmitglieder weiteren Beratungsbedarf an.