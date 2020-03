Es soll summen und brummen

Wie kürzlich schon im Bezirksausschuss Einen-Müssingen-Milte referierte am Mittwochabend im Bezirksausschuss Freckenhorst-Hoetmar Dr. Berrit Philipp von der NABU-Naturschutzstation Münsterland über zwei neue VITAL.NRW-Projekte, die der Förderung der Artenvielfalt dienen sollen.

In Warendorf nehmen ausschließlich die Ortsteile an den Projekten „8Plus summt auf“ und „Bachpatenschaften“ teil. Im erstgenannten Projekt geht es die Förderung der Insektenvielfalt, die massiv bedroht ist, wie Langzeitstudien des Entomologischen Vereins Krefeld gezeigt haben. Dabei, gab Philipp zu bedenken, seien Insekten unersetzlich für Ökologie, Biodiversität und überdies wichtige Bestäuber. Das Aufkommen von Fluginsekten sei in den letzten Jahren um etwa 75 Prozent zurückgegangen. Ursächlich dafür, dass Insekten kaum noch Nahrung finden, seien auch die Versiegelung von Flächen und naturferne Gärten.

Rückgang von 75 Prozent bei Fluginsekten

Gemeinsam mit den Kommunen geht der NABU Münsterland das Thema Insektenvielfalt und Biodiversität an. Um die Insektenvielfalt zu fördern, werden Flächen für Blühstreifen ermittelt und im Falle Warendorfs in Zusammenarbeit mit dem Bauhof angelegt. Auch Vereine, Unternehmen oder Privatgartenbesitzer können solche Blühstreifen anlegen und mit der Unterstützung durch den NABU rechnen, der regionales Saatgut anbietet, das auf die Bedürfnisse der heimischen Insekten abgestimmt ist, wie Philipp erläuterte.

Inzwischen ist auf ausgewählten Flächen in allen Ortsteilen Saatgut ausgebracht worden. Bei dem regionsweiten Projekt Bachpatenschaften in der 8Plus-Region haben Bachpaten, zu denen eine Klasse der Dechant-Wessing-Schule in Hoetmar zählt, die Möglichkeit, innerstädtische Gewässerabschnitte aktiv mit zu betreuen. Bachpaten beobachten das Gewässer in dem ihnen zugewiesenen Abschnitt. Dazu gehören zum Beispiel die Beobachtung des Gewässers, Mithilfe bei der Pflege oder die Meldung von Auffälligkeiten. Die Fachleute vom Naturschutzbund untersuchen nach Angaben von Philipp mit Schulklassen das Gewässer. Dazu sei ein „Wasser-Erlebnis-Koffer“ angeschafft worden. Mit den Kindern werde dann zum Beispiel gekeschert, um festzustellen, welche Lebewesen die Gewässer bewohnen. Infomaterial erhalten Interessierte bei der NABU-Naturschutzstation Münsterland.